晶片交貨期再縮短 但電源管理元件和微控制器等仍短缺

根據Susquehanna Financial Group的研究，8月的晶片交貨期又縮短了，平均為26.8周，略低於前一個月的數據，顯示全球短缺進一步緩解，但部分半導體仍然難以取得。

Susquehanna Financial Group的分析師Chris Rolland說，從訂購到交付之間的等待期縮短，反映出對某些技術的需求放緩，也就是電話和個人電腦。但有些市場仍然過熱，下訂速度比晶片廠出貨快。

他在研究報告裡寫道：「我們相信重覆下單的趨勢以及庫存構建尚未結束。」

Rolland表示，疫情造成的供應鏈干擾導致前所未見的晶片荒，交貨期回到10到14周會是「健康」現象。

目前，部分電源管理元件、微控制器和光電元件的供應卻仍然很長，包括微晶片科技（Microchip Technology）和英飛凌（Infineon Technology）在內的公司仍在努力完成那些訂單。然而，其他晶片廠已經苦於需求下降，其中包括高度仰賴個人電腦市場的輝達（Nvidia）和英特爾（Intel）。

晶片業經常掙扎於達成供需平衡，部分原因是元件製造的過程要花上好幾個月。半導製造商如今服務的對象也更為廣泛，晶片去向包括汽車、電器和工業設備。