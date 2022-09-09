美股上漲 市場消化Fed官員談話 費半連二日漲1.5%以上

美國股市周四上漲，受金融股和醫療股提振，投資人消化鮑爾和聯準會（Fed）其他官員鷹派談話，這些發言並未改變 Fed本月升息3碼（75個基點）的預期心理。

由於對Fed下一步將如何遏制急漲的通膨疑慮仍然存在，主要指數在震盪交投中來回拉鋸。

道瓊工業指數上漲193.24點，漲幅0.6%，至31,774.52點；標普500指數上漲26.31點，漲幅0.7%，至4,006.18點；那斯達克綜合指數漲70.23點，漲幅0.6%，至11,862.13點。最後15分鐘的交易中，標普500指數延續漲勢，8月末以來首次收於4,000點上方。

費城半導體指數上漲1.8%，連續二日漲幅在1.5%以上。台積電ADR漲0.4%，較台北交易溢價拉大為4.5%，台積電昨天公布8月合併營收首度飛越2,000億元大關，連續二個月創新高。超微漲4%。輝達（Nvidia）漲2%。

據Dow Jones Market Data，基準10年期美國公債殖利率從3.264%升至3.291%，是今年以來的第七高位。

貨幣市場交易員認為，Fed在本月會議上升息75個基點的機率為87%。美銀、巴克萊和Jefferies均表示，他們現在認為將升息75個基點。之前，巴克萊銀行認為可能是50個基點或75個基點，而美銀和Jefferies則押注將升息50個基點。

鮑爾在Cato Institute會議上指出，Fed對抗通膨「不達目標不罷休，就像我們一直在做的那樣，我們需要立即行動、矢志不渝、堅定不移」。他還提到，保持通膨預期穩定非常重要，希望經濟成長可以低於趨勢水準，這將導致勞動市場恢復更好的平衡。

另外，芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯表示，「我們很可能在9月升息75個基點」，但後來他又補充說對此「持開放態度」。聖路易斯聯邦準備銀行總裁博拉德表示，讓通膨率回落至2％的目標是「第一要務」。

投資人還在等待下周的美國8月通膨報告，以尋找新的線索，了解Fed是否會在9月20-21日舉行的下次政策會議上升息50個基點，或者75個基點。

在歐洲央行史無前例地升息75個基點並發出進一步升息的信號後，對全球急進收緊貨幣政策的疑慮導致股市周四陷入停滯。在歐洲央行宣布升息後，歐洲Stoxx 600指數上漲0.5%。

同時，數據顯示，上周美國初請失業金人數下降到三個月最低，凸顯勞動市場的韌性。

隨著再次以大幅度升息的機率越來越大，對利率敏感的標普500銀行股和醫療股分別上漲2.8%和1.8%。

遊戲零售商GameStop Corp急漲7.4%，該公司公布的上季虧損小於預期。

服裝製造商American Eagle Outfitters Inc大跌8.7%，該公司公布的第2季獲利低於預期，並表示將暫停配發季度股息，以加強財務狀況，抵禦通膨衝擊。

在大宗商品市場，油價上漲，收復了兩天來的局部失地。國際石油基準布蘭特原油期貨上漲1.3%，至每桶89.15美元。對全球經濟成長放緩可能破壞需求的擔憂使油價在最近幾個交易日大跌。本季布蘭特原油已下跌20%以上。