悼伊麗莎白二世 拜登：她定義了一個時代

英國女王伊麗莎白二世在當地時間8日傍晚辭世，享耆壽96歲；美國總統拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）透過聲明表示，「女王不僅是一位君主，她定義了一個時代。」

拜登回憶，首次見到女王是在1982年，當時的他是聯邦參議員，隨訪團訪問英國；拜登夫婦去年6月首次以總統和第一夫人身分出訪海外，女王熱情接待令人感動。

伊麗莎白二世在位期間，曾會晤14位美國總統；拜登表示，在美國經歷911事件後那段最黑暗的歲月裡，女王和美國站在一起，女王曾說「悲傷是我們為愛付出的代價。」（Grief is the price we pay for love.）

拜登說，在不斷變動的世界裡，對幾個世代的英國人民來說，女王是穩定的存在、足以慰藉和驕傲的源泉，女王在任的70年裡，她見證了人類和尊嚴的進步。

拜登說，伊麗莎白二世是首位讓全球民眾感覺能直接接觸的英國君王，從廣播中聽到她的聲音、從電視上見證她的加冕，也自手機收看她的耶誕演講和白金禧年慶祝活動，女王奉獻一生來服務。

拜登表示，伊麗莎白二世深化美國和英國同盟的基石，協助打造了這段特殊的雙邊關係；接下來，美國期望和國王（查理三世）與王后（卡蜜拉）維持密切友誼，全美國人民的思念與祈禱與英國人民同在，向皇室家庭致上最深哀悼之意。

女王健康8日傳出狀況，白宮表示，拜登稍早前和英國首相特拉斯（Liz Truss）通話，很是掛念女王，且持續聽取相關簡報。

白宮例行記者會進行到一半傳出女王逝世訊息，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）停頓片刻表示，「我們的心與英國人民、與女王及其家人同在。」

拜登緊急取消下午原定的演說，發布悼念聲明。

美國前總統川普、歐巴馬、布希、柯林頓和卡特均透過聲明表示哀悼，並回憶與女王共度的友誼時光。