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「女股神」：鮑爾誤用伏克爾大鎚 3-6個月後可能轉鴿

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
方舟（ARK）基金經理人伍德，有「女股神」之稱。 圖／路透
方舟（ARK）基金經理人伍德，有「女股神」之稱。 圖／路透

MarketWatch報導，有「女股神」之稱的方舟（ARK）基金經理人伍德（Cathie Wood）說，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會頻頻提及前Fed主席伏克爾（Paul Volcker）之名，顯然想仿效伏克爾做個抗通膨戰士，但她認為兩人有重大差異。

伍德為方舟著重科技股的一系列ETF操盤，她8日在一連串推文中表示，鮑爾現在揮舞著「伏克爾的大鎚」，「我認為正鑄下一個錯誤」。

伍德指出，今日的通膨是由新冠肺炎疫情和供應鏈震撼所引發，迥異於1970年代的通膨，當年的通膨是從1964年的「槍與牛油」（guns and butter）開始的，在尼克森總統1971年終結黃金兌換體系後加速，而Fed一直到越戰爆發15年後，才開始堅決對抗通膨。

也就是說，當年美國消費者和企業有10到15年的時間因應通膨。對照下，他們現在卻被Fed一連串猛烈升息「震驚」，房市也搖搖欲墜。

伍德指出，從商品市場可察覺，「通膨」正轉變成「通縮」：金價兩年多前就觸頂了，木材價格已回跌逾60%，DRAM記憶體晶片價格跌掉46%，原油價格滑落35%。她還形容，零售業者正在氾濫成災的「存貨中游泳」。

伍德認為，如果三到六個月後Fed「政策大幅轉向」，她不會感到意外。

伍德旗下的旗艦創新基金（代號ARKK）今年來跌了56%，同時期那斯達克綜合指數跌幅為25%，標普500指數跌17%。

通膨 Fed 美國

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