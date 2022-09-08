美初領失業金人數連續四周下滑 就業市場依舊熱絡
美國上周首度申請失業救濟金的人數，為連續第四周下滑，而且降至5月以來最低，顯示儘管經濟不確定性仍高，但勞工需求依舊強勁。
美國勞工局8日公布，截至9月3日為止的當周，初次請領失業救濟金的人數比前一周減少6,000人至22.2萬人，低於市場預估。過去四周初次請領失業救濟金人數的移動平均值降至23.3萬人，寫下7月以來最低。
截至8月27日為止的當周，連續請領失業救濟金人數，則比前一周增加3.6萬人至147萬人。
在夏季這個幾個月中，初領失業救濟金的人數不斷波動，但近幾周持續下滑，符合當前勞動市場緊俏的情勢。美國8月新增30萬個工作，且張貼職缺數迭創新高，顯示企業求才若渴。
不過，就業成長可能趨緩，因聯準會（Fed）持續朝大舉升息的路徑邁進，試圖壓制數十年來最高的通膨。Fed主席鮑爾8月曾說，隨著勞工需求遠超過供給，勞動市場明顯已失衡。
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