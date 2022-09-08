鮑爾再放鷹 9月升3碼成定局
美國聯準會（Fed）主席鮑爾8日表示，Fed此刻正全神貫注於抑制物價上漲，防止重蹈1970年代高通膨時期付出「極高社會代價」的覆轍，而且未達任務絕不退縮，擺明了堅持抗通膨「鷹派」立場，由此可見Fed本月再次升息3碼（0.75個百分點）已成定局。
美股早盤開低震盪，道瓊指數一度跌逾200點，之後跌幅收斂。
鮑爾8日赴華府智庫卡托研究所（Cato Institute）發表演說，是Fed下次在9月20-21日舉行貨幣決策會議前，鮑爾最後一場公開談話。
鮑爾說：「歷史告誡我們，千萬不要在時機不成熟時就放鬆政策。我可向你保證，同事與我都堅決投入這項計畫，我們會努力不懈，直到達成任務為止。」他強調，維持物價穩定是Fed的職責。
Fed正積極升息以遏制40年來最熾熱的通膨。在此之前，鮑爾保留進一步升息3碼的選項，延續6月和7月的大幅升息做法，但也不排除升息2碼，最後決定將視經濟數據而定。下次Fed開會前出爐的重要數據，包括8月消費者物價指數（CPI），彭博訪調經濟學家預估CPI年增率可能從7月的8.5%趨緩到8.1%。
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