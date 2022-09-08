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如用鏈鋸切麵包！Fed打通膨還要費很大的勁

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／歐新社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／歐新社

美國通膨展望看到隧道盡頭的亮光，聯準會（Fed）快要停止升息、轉為降息了嗎？華爾街老手巴斯曼（Harley Bassman）表示，沒那麼快，還得再熬一段時日。

華爾街日報報導，Fed 8月會議升息2碼（0.75個百分點）幾乎已成定局。但Fed副主席布蘭納德擔心貨幣政策「緊縮過度」的風險，褐皮書指出未來美國經濟成長展望仍「大致疲弱」，連蘋果最新款iPhone都沒敢漲價。那麼，在經濟衰退烏雲籠罩下，Fed不久後是否可能「轉鴿」？

財經網站MarketWatch報導，在任職美林公司期間發明美債波動率指數「MOVE」的巴斯曼表示，他不認為Fed即將「轉鴿」。這位Simplify資產管理公司管理合夥人指出，衍生性商品合約價格顯示，市場預期聯邦資金利率可能在2023年春季升到3.75%附近觸頂，不久後Fed就會反手降息，但「我會押注另一邊」。

巴斯曼打個比喻說，Fed設法把通膨壓下來，有如「以鏈鋸切麵包」。

他說，許多經濟指標的確指向美國經濟可能減緩，但通膨未必會大幅降溫。居住類項目在官方消費者物價指數（CPI）的占比將近三分之一，通常比市場價格落後6到9個月。既然民間指標Zillow和Apartment List呈現租金還在攀升，CPI中的居住成本勢必還有進一步上漲空間。

巴斯曼也認為，最近能源價格拉回，但跌勢不太可能持續到冬季。現在歐洲與美國的天然氣價格差距很大，但他預料價差會日益收斂，使價格趨於一致。「我敢說，到時候不會是歐元（天然氣）價格大跌。」意思是，美國天然氣價格將上漲。

他說，Fed無法指望靠一波經濟衰退來撲滅通膨火焰，還是得繼續收緊貨幣政策不可；目前，經通膨調整後，聯邦資金利率仍位於「相當具刺激性」的水準，即使升到4%也無法降低通膨壓力。聯邦資金利率目標區間目前為2.25%-2.5%。

巴斯曼認為，除非通膨率降到3%左右，而且失業率明顯高於4%，否則Fed不會由鷹轉鴿。

Fed 通膨 華爾街日報

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