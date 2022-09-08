快訊

獨／BA.5疫情再起 清冠一號9月15日起全面限縮公費對象

英女王伊麗莎白二世受「醫療監看」 新英相特拉斯發聲了

影／新莊燒烤店瓦斯爐爆炸 疑烤箱操作不慎釀4傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲央行宣布各項利率提高3碼 並明示將繼續升息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐洲央行（ECB）8日決策會議提高多項利率各3碼，其中最重要的存款利從0%提高到0.75%，符合預期。圖／歐新社
歐洲央行（ECB）8日決策會議提高多項利率各3碼，其中最重要的存款利從0%提高到0.75%，符合預期。圖／歐新社

歐洲央行（ECB）8日決策會議提高多項利率各3碼，其中最重要的存款利從0%提高到0.75%，符合預期，並表示將持續升息，以對抗通膨。歐元／美元匯率一度應聲站上1：1平價。

主要再融資操作（MRO）利率從0.5%提高到1.25%，邊際貸款便利（MLF）利率從0.75%提高到1.50%。

ECB在會後聲明中指出，「這項重大的前置式行動，將政策利率從高度寬鬆的水準，轉變到將能確保通膨率即時回到2%中期目標的水準」。

歐元區8月通膨年升率高達9.1%，是連續第九個月創新高。ECB強調，「基於目前的評估，由於通膨仍然太高，而且將在更長期間內仍高於目標，因此未來幾次會議預料將再進一步升息，以抑制需求，並防止通膨預期持續上升的風險」。

ECB指出，未來的利率決策將依據經濟數據而定，並依循「逐次會議決策（meeting-by-meeting）」模式。

ECB並將2022年預估通膨率調高到8.1%，2023年為5.5%，2024年為2.3%；預測今年底到明年第1季經濟將陷入停滯；今年經濟成長率預估值下修到3.1%，2023年下修到0.9%，2024年為1.9%。ECB指出，能源價格居高，削弱民眾的購買力；而且供應鏈瓶頸雖在緩解，但仍制約經濟活動；另外俄羅斯入侵烏克蘭，也壓抑企業及消費者信心。

有關購債計畫退場，ECB表示「資產購買計畫（APP）」以及「疫情緊急購買計畫（PEPP）」所買進的資產，到期後回收的本金仍將全數投入市場，以確保流動性維持寬鬆；PEPP回收的本金至少將到2024年底前仍全數投入，且投入方式保持高度彈性，以對抗貨幣政策傳輸機制可能發生的風險。

經濟學者指出，此舉顯示ECB寧願犧牲經濟成長，來對抗通膨壓力。儘管歐元區第2季經濟單季大幅成長0.8%，但許多學者都預期未來幾個月仍將陷入衰退，主因高通膨使消費者購買力備受壓縮，而企業也難以將新增成本轉嫁給消費者。

通膨 ECB

延伸閱讀

9月Fed會議升息3碼已成定局？經濟學者這樣看

楊金龍：今明年GDP成長趨緩

相關新聞

歐洲央行宣布各項利率提高3碼 並明示將繼續升息

歐洲央行（ECB）8日決策會議提高多項利率各3碼，其中最重要的存款利從0%提高到0.75%，符合預期，並表示將持續升息，...

如用鏈鋸切麵包！Fed打通膨還要費很大的勁

美國通膨展望看到隧道盡頭的亮光，聯準會（Fed）快要停止升息、轉為降息了嗎？華爾街老手巴斯曼（Harley Bassma...

聯準會9月是否再升息3碼 取決於期望利率目標

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾表明，即使失業增加也要打擊通膨，令本月再升息3碼似成定局。但「華爾街日報」指出，這可...

美股後市如何？ 墨比爾斯和大賣空主角齊喊：尚未探底

在過去幾年，知名投資人不斷警告美國民眾說，股市泡沫正在形成以及美國經濟衰退的機率正在升高。

解密國際／北半球今夏缺水缺電傷經濟 帶給我們什麼警惕

科技和貿易全球化近年飽遭抨擊之際，另一種形態的全球化現象卻無分國界或大陸、在北半球傳遍開來：高溫少雨導致缺水；缺水導致河川乾涸、水路交通受阻、不僅影響灌溉，水力發電也因此降載；供電不足或電力成本升高，又導致百業營運受阻。

9月Fed會議升息3碼已成定局？經濟學者這樣看

自從美國聯準會（Fed）主席鮑爾8月下旬在傑克森洞年會上公開保證將壓低通膨，即使失業增加也在所不顧後，其他決策官員最近的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。