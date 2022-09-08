9月Fed會議升息3碼顯然已成定局

自從美國聯準會（Fed）主席鮑爾8月下旬在傑克森洞年會上公開保證將壓低通膨，即使失業增加也在所不顧後，其他決策官員最近的公開發言並未表露出Fed可能有所保留的態度，顯然9月20-21日會議將升息3碼已幾成定局。

經濟學者、Fed貨幣政策資深觀察家杜伊表示，鮑爾的談話，使他與主張快速升息決策官員站在一起，且他們的說法符合再一次升息3碼的立場。他並指出，鮑爾在年會的演說內容顯示，他「非常不想要留下Fed並未全力打擊通膨的印象」。

在9月會議後，Fed將公布最新經濟與利率預測。目前已有多位決策官員暗示，打算將今年底聯邦資金利率的目標提高到接近4%，亦即年底前的3次會議中總共再升息6碼，而每次的升幅並不相同。「鷹派」官員主張9月先升息3碼，11月及12月則縮小升幅。

杜伊表示，「這種論調就是政策利率必須比現在高出許多，而且升息過高的風險仍相當小；接下來政策寧可超越通膨大勢，也不要干冒落後的風險」。

另一種選項，則是在今年內的3次會議上，每次都升息2碼。

鮑爾8日將在Cato研究所討論會上發表演說，這是他在9月會議之前最後一次的公開發言。