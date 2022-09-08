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「臉書直播殺人」釀4死3傷！美國19歲槍手已遭警方拘留
美國田納西州曼菲斯（Memphis）7日發生大規模槍擊案，根據曼菲斯警方的說法，19歲兇手凱利（Ezekiel Kelly）在長達數小時的時間內駕車在該市周遭開槍殺害共4人。
美聯社報導，曼菲斯警方發言人魯道夫（Karen Rudolph）表示凱利於晚間9點後被警方拘留。警察局長戴維斯（Cerelyn Davis）則在8日稍早的記者會上證實整起事件至少有8個犯罪現場、7起槍擊共造成4死3傷。
值得注意的是，根據法庭記錄顯示，2020年2月、當時僅17歲的凱利以成年人身分被指控犯下一級謀殺未遂、嚴重襲擊、使用槍支犯下危險重罪和使用致命武器危害他人等罪名，記錄顯示他當時坦承犯下嚴重襲擊罪並被判處3年徒刑。目前關於案件細節和凱利服了多少刑期皆尚未釐清。
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