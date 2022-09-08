澳央行總裁暗示縮減升息幅度 澳幣應聲走貶

澳洲央行總裁洛威8日暗示大幅度的升息可能告一段落，他說，隨著現金利率走高，更有理由放慢緊縮的步調。消息使得澳幣應聲走貶，澳洲公債殖利率大跌。

洛威在雪梨演講時重申，要為數十年來最熾熱的通膨降溫，就需要進一步升息。澳洲央行自5月以來已經升息2.25個百分點，現金利率提高至2.35%，遠高於5月時的0.1%歷史低點。

洛威說：「我們意識到貨幣政策的運作存在滯後性，而且利率上升得非常快」。「在其他條件相同的情況下，隨著現金利率水準的上升，更有理由放慢升息的速度。」

澳幣兌美元盤中貶值0.49%至0.6736美元，盤中一度貶值0.8%；澳洲3年期公債殖利率下滑23個基點至3.03%、10年期公債殖利率下滑17個基點至3.53%。

洛威沒有具體說明利率需要升至多高，但指出，緊縮的程度和幅度將以未來的數據以及不斷變化的通膨和勞動力市場展望為指引。他警告說，全球經濟成長急遽放緩，將使澳洲經濟實現軟著陸的工作更加困難。

洛威對於利率的最新看法與全球其他央行總裁形成對比，像是聯準會主席鮑爾上月底才在傑克森洞央行年會演說時表示，利率將進一步走高，並且把利率維持在高檔一段時間。