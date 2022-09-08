運價仍在跌 凸顯全球經濟衰退可能要來了

財經網站CNBC報導，標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）的最新數據顯示，由於商品需求萎縮導致全球貿易量放緩，運價持續下滑。這是全球經濟衰退風險愈來愈高的另一跡象。

該研究單位指出，雖然疫情造成的供應鏈中斷有所緩解也使運價下跌，但貨櫃和船舶的需求放緩，很大程度是因為貨物運輸疲軟。

標普說，過去三個月貨輪和乾散貨船的運價已經走跌，並補充表示，運價在第2季觸頂的時間比預期為早。

根據標普，「由於市場的季節性，乾散貨運價通常在第3季觸頂；然而，根據標普全球市場情報最新的乾散貨市場展望，第2季可能是2022年的最高峰」。標普的運價預測模型預估，波羅的海乾散貨運價指數今年將大降約20%至30%，然後在2024年略微回升。

這凸顯出，隨著生活成本和物價攀升致消費者需求回落，全球經濟衰退的風險愈來愈大。

標普全球市場情報首席航運分析師 Daejin Lee說：「儘管乾散貨市場預計會在未來幾個月出現季節性改善，但預計短期內運價會波動走低，因為港口不堵和中國大陸房地產業持續疲軟，經濟成長慢於預期。」

因此，標普說，中國大陸的清零政策或俄烏戰爭的停火協議出現變化，都可能再次推升乾散貨船運價，但若商品和消費需求進一步放緩則將壓低運價。