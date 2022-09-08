WSJ：聯準會本月邁向升息3碼 多位Fed官員繼續放鷹

分析聯準會（Fed）決策方向精準的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timiraos）7日報導，在聯準會主席鮑爾公開承諾，就算會導致失業率提高也要降低通膨後，聯準會在本月下旬顯然將邁向升息3碼，將會是美國央行連三度升息3碼。聯準會包括副主席布蘭納德在內的多位官員，同日也持續發出鷹派言論。

提米羅斯指出，距離聯準會9月20、21日的會議剩下約兩周，但官員們在近期的公開談話和採訪中幾乎沒有淡化市場關於連續第三度升息3碼的預期。

根據芝加哥商業交易所（CME）的數據，利率期貨市場投資人7日預期聯準會本月將再升息3碼的可能性約為 75%。

鮑爾在8月26日的傑克森動會議演說中強調，央行致力於升息直到足以抑制目前處在40年高點的通膨。SGH Macro Advisors首席經濟學家杜伊Tim Duy表示，鮑爾的談話與論調讓他成為聯準會官員中，更積極支持升息者。他說，升息3碼將符合這樣的取徑，鮑爾的演說顯示他「非常不想給人留下聯準會打擊通膨不力的印象」。

聯準會多位官員7日也發出鷹派言論。聯準會副主席布蘭納德雖然沒有表明她支持新一輪升息的幅度，但強調必須把利率調高並維持在能減緩經濟活動的水準，「只要能夠壓低通膨，我們就會維持那樣」。

布蘭納德解釋為何官員們預期升息會帶動未來數月的通膨減緩。她還強調，決策者最終必須平衡過度升息和經濟成長放緩後太早降息的風險，「在緊縮周期的某個時刻，風險將變得更加雙面」。

7月就任聯準會銀行監管副主席的巴爾（Michael Barr）同日表示，他認為讓通膨變得根深柢固的風險，比過度升息的風險更令人憂心。他說，較高利率可能為經濟帶來一些痛苦，但如果讓通膨變得更高會更糟糕。

另外，波士頓聯準銀行總裁柯林斯在今夏上任後首次接受採訪時表示：「我們還沒有看到物價大幅回落…我們需要做得更多。」克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特則說，她擔心隨著服務和租金價格上漲等因素的全面影響發威，通膨可能會進一步走高。

聯準會7日也發表最新褐皮書報告，指出有廣泛的跡象顯示經濟活動正在減弱，而且某些地區的物價上漲「在一定程度上有所緩和」，但總體而言，「大多數聯繫者預期物價壓力至少會持續到今年年底」。