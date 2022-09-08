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高盛調高Fed升息幅度預估 預期年底前再升6碼

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會。路透
美國聯準會。路透

高盛集團的分析師已提高對聯準會（Fed）的升息幅度預估，預期年底前還會再將利率調高6碼。

以哈齊亞斯（Jan Hatzius）為首的高盛經濟學家研究報告指出，預期Fed本月將升息3碼，11月升2碼，相較下，他們先前預期是分別升息2碼與1碼。高盛也預期Fed 12月升息1碼。

經濟學家們表示：「Fed官員近期聽起來鷹派，顯然暗示抑制通膨的進展尚未符合他們所願，速度也不如他們期望。」

在高盛發表看法之際，Fed副主席布蘭納德才表示，央行將必須把利率調高至限制性的水準。

Fed在去年底物價開始上揚之際未能及時回應，今年來則急遽升息以抑制過熱的通膨。Fed在6月和7月的會議已經各升息3碼，同時為下次會議預留同樣升息3碼或以較小幅度升息的空間，取決於經濟數據。

高盛經濟學家表示，較緊縮的政策將讓下半年經濟成長低於潛力，「金融環境緊縮的拖累與2023年其他主要成長動能將產生何種結果，現在更加不確定，而我們能想像這輪升息周期會延長到今年之後」。

Fed 通膨

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