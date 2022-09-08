美元指數自高點回落 美元兌日圓徘徊24年高點

美元指數周三（7日）觸及20年高點後稍有回落，因美股上漲、公債殖利率下滑且油價重挫。不過，美元周三盤中兌日圓觸及24年最高，兌英鎊觸及37年最高，日本堅持鴿派貨幣政策，歐洲面臨經濟問題，與相對較強勁的美國經濟和鷹派的聯準會形成鮮明對比。

美元指數7日收盤下跌0.34%至109.87，盤中一度衝上110.78。

美元兌日圓今天（8日）盤初升值0.38%至144.28日圓，昨天盤中一度觸及144.99日圓，為1998年8月以來最高。

歐元兌美元今天盤初貶值0.11%至0.9995美元，昨天尾盤升值1.03%至1.0005美元。

英鎊兌美元昨天盤中一度觸及1.1407美元，為1985年以來最低，盤尾下跌0.1%，報1.1509美元。

富國銀行總體策略師Erik Nelson表示：「市場正愈發形成一個成長題材，實際是危機題材。我們看到中國大陸繼續實行新冠清零政策，如果有什麼不同的話，就是繼續加碼，更多城市實施封控。」

他說：「歐洲和英國看起來將面臨幾個月的挑戰，兩個經濟體都很可能出現衰退。另一方面，美國看起來有韌性。」

市場預期歐洲央行可能在周四大幅升息3碼，但由於歐洲經濟受到的打擊，以及俄羅斯決定無限期暫停通過北溪一號管道輸送天然氣，升息預期對歐元的支撐作用很小。

相較下，美國周二一份報告顯示，美國服務業8月意外回升，支撐經濟沒有陷入衰退的觀點。

加拿大央行周三一如預期將利率調高3碼至3.25%，為14年來的最高水準，並表示緊縮行動尚未結束。儘管加拿大央行升息，但美元兌加幣變化不大，報1.3141加元。

外匯市場的變化對日圓影響最大，即使以最近的標準來看，日圓也算得上是急挫。自8月初以來，日圓兌美元已經重貶10.1%。市場上關於日本可能進行干預以支撐貨幣的猜測也在增加。

德意志銀行宏觀策略師Alan Ruskin在報告中表示：「每次日圓走軟，都會向日銀提出一個問題，即現在是否是放棄YCC（殖利率曲線控制）的時候？」

「當除了口頭干預沒有其他行動時，市場就能夠解讀出，當局距離收緊貨幣政策還有一段距離。」

比特幣稍早曾觸及6月19日以來最低的18,540美元，周二曾急挫5%。但周三盤尾上漲1.6%，報19,078美元。