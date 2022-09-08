油價重挫5% 布蘭特跌破90美元 金價反彈

國際油價周三（7日）重挫超過5%，價格跌至逾六個月低點，也跌破俄羅斯入侵烏克蘭之前的水準，因為低迷的中國大陸貿易數據加劇投資人對經濟衰退風險的擔憂；銅價下滑，鋁價跌至逾17個月低點，金價反彈上漲。

油價重挫5% 布蘭特跌破90美元

布蘭特原油11月期貨結算價重挫5.2%，下跌4.83美元，至每桶88美元，自2月8日以來首次跌破每桶90美元。西德州原油10月期貨結算價跌4.94美元，跌幅5.7%，至每桶81.94美元，為1月以來最低。

Price期貨集團分析師Phil Flynn說：「現在，市場的擔憂是歐洲能源價格大幅上漲、歐洲需求放緩和利率上升。」

交易人士哀嘆市場前景黯淡，因西德州原油期貨的50天移動平均線自2020年以來首次跌破200天移動平均線，形成所謂的「死亡交叉」，即一種技術看跌訊號。不過Oanda高級市場分析師Ed Moya表示：「考量到美國經濟依然強勁，以及中國大陸疫情形勢惡化對需求的衝擊已大多得到消化，西德州油價應該會守住每桶80美元。 」

中國大陸疲軟的經濟數據和嚴格的新冠清零政策加劇對需求的擔憂。海關數據顯示，大陸8月原油進口量較上年同期下降9.4%。

俄羅斯總統普亭表示，如果實行價格上限，將停止俄羅斯的石油和天然氣出口，這為油價帶來一些支撐。

數小時後，歐盟就提議對俄羅斯天然氣價格設置上限，這提高世界上一些最富有的國家在今年冬天進行配給的風險。俄羅斯天然氣工業股份公司已經停止了北溪一號管道的輸氣，切斷了對歐洲的大部分供應。

金價反彈 升息預期仍添展望陰霾

黃金現貨價格漲0.95%，至每英兩1,718.37美元。美國黃金期貨收高0.9%，結算價報1,727.80美元。

美元指數一度創下20年新高，使得以美元計價的黃金對海外買家的吸引力降低。但美元隨後略有回落，為黃金提供了一些喘息機會。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger將黃金的走勢歸因於「一些避險需求和低接買盤的結合」，而來自美元和聯準會激進升息的不利因素仍然存在。

他說：「黃金最近像是一種風險資產，而非避險資產。問題是，當我們開始看到經濟因這些升息政策而放緩時，何時才能看到黃金發揮更多的避險作用。」

工業金屬價格下跌

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所（LME）銅價下跌0.8%，收每噸7,622.50美元，盤中一度下跌1.6%；鋁價下跌1.1%，盤中觸及每噸2,233美元，創2021年4月以來最低。