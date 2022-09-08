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台積電ADR奮力拉回平盤 聯電漲逾1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（7日）漲跌互見，台積電ADR開低，盤中跌勢收斂，尾盤奮力拉回平盤，終場小跌0.1%，對台北交易股票價格溢價率為4.58%。

道瓊工業指數上漲435.98點，漲幅1.4%，報31,581.28點；標普500指數上漲71.68點，漲幅1.83%，至3,979.87點；那斯達克指數上漲246.99點，漲幅2.14%，至11,791.90點。

費城半導體指數漲1.56%，至2,611.50點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.53 +0.73%

中華電 CHT 38.82 -0.99%

台積電 TSM 79.95 -0.1%

聯電 UMC 6.42 +1.26%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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