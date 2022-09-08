道瓊勁揚435點、那指中止連七黑大漲逾2% 債市拋售暫緩

美股周三（7日）創約一個月來最大漲幅，道瓊指數勁揚逾400點，標普500指數上漲超過1%，那斯達克指數勁揚逾2%，因美國公債殖利率下滑，投資人並未理會美國聯準會官員做出的鷹派發言。

道瓊工業指數上漲435.98點，漲幅1.4%，報31,581.28點；標普500指數上漲71.68點，漲幅1.83%，至3,979.87點；那斯達克指數上漲246.99點，漲幅2.14%，至11,791.90點。費城半導體指數漲1.56%，至2,611.50點。

除能源股外，標普500指數所有主要類股都走高。能源股下跌1.16%，油價急挫約5%，跌至逾六個月低點，西德州原油期貨結算價低於每桶82美元，布蘭特原油期貨跌破每桶90美元。公用事業領漲，反映出投資者因經濟不確定性而進行防禦性布局。

美股三大指數上一次出現較大的單日漲幅是在8月10日。不過，投資人懷疑單日的漲勢能否延續。科技股權重較大的那斯達克指數在主要指數中領漲，結束七日連跌。

蘋果公司股價上漲近1%，報每股155.96美元，該公司7日發表新款智慧手機iPhone 14系列，這款旗艦產品對相機進行升級，還加入緊急衛星通訊救援功能。

Oanda高級市場分析師Edward Moya表示：「股市反彈，全球債市從拋售中稍作喘息」，「美國經濟的成長動能依然存在，只有通膨繼續走軟，情況才會有所改善。投資人顯然準備在9月13日通膨報告公布前採觀望狀態」。

美國10年期公債殖利率從盤初觸及的三個月高點回落，提振了特斯拉、微軟和亞馬遜等對利率敏感的股票。

當公債殖利率下跌時，包括科技產業在內的高成長公司往往會受益，因為在投資人計算估值時，這意味著其未來獲利的折扣率降低。

儘管如此，投資人仍在尋找更多的外部跡象，在聯準會本月下旬的決策會議前，了解聯準會將如何升息以遏制急升的通膨。

Northwestern Mutual Wealth Management Company投資長Brent Schutte說：「今天債市表現得好一點，這讓股市感覺好一點，但最大的擔憂仍然是聯準會在9月21日要做什麼。所以我們看到的是每天的來回拉鋸。」

多位聯準會官員發出鷹派言論，包括副主席布蘭納德表示，必須將利率提高到限制性水準並維持「一段時間」，同時警告未來風險將變得更加雙向。另外，聯準會在褐皮書報告中說，美國經濟成長前景疲弱，未來一年將進一步下滑，而物價漲幅則顯示減速跡象。