升息擔憂降溫 那指中止連跌

隨著利率和油價回落，投資人對持續高通膨的擔憂降溫，美股上漲，試圖擺脫連續3周的跌勢。

道瓊工業平均指數上漲435.98點或1.4%至3萬1581.28點。史坦普500指數上漲71.68點或1.83%至3979.87點。那斯達克綜合指數上漲246.99點或2.14%至1萬1791.9點，中止連續7天的跌勢。

美國國債殖利率繼6日上漲後下跌。油價暴跌，西德州中質原油跌至每桶85元以下。英鎊兌美元匯率跌至1985年以來的最低水平。

由於聯準會(Fed)副主席布雷納德(Lael Brainard)重申Fed將採取一切措施抑制通膨，同時也指出升息過頭的風險，股市上漲。許多交易者關注她演講中的後者。

布雷納德說，「在緊縮周期的某個時刻，風險將變得更加雙向。」「緊縮周期的迅速性及其全球性質，以及金融狀況收緊對總需求的影響速度的不確定性，都產生了與過度緊縮相關的風險。」

股指反彈扭轉了期指早盤下跌的趨勢。在《華爾街日報》報導暗示Fed主席鮑爾承諾降低通膨可能意味著Fed在9月升息0.75個百分點後，期指暴跌，因這將是連續第3次以這種幅度升息。

市場一直預期Fed將自9月開始小幅升息，但現在預計升息0.75個百分點的可能性為86%。

Fed也對當前經濟狀況進行了總結，發布所謂褐皮書。報告顯示，美國許多地區的經濟活動幾乎沒有變化，成長前景依然疲弱。

由於美國國債殖利率在6月的最高水平附近交易，股市也因而一直陷入掙扎。最重要的是，9月是歷來最艱難的月份。所有人的目光都集中在史指的3900點水平上。某些人認為該指數會跌至更低，而另一些人則對年底反彈持樂觀態度。

巴克萊銀行策略師考烏(Emmanuel Cau)在最新報告中寫道：「隨著股市回到6月低點並且利率路徑重新走高，更多的通膨緩解以及歐盟政府為解決能源危機而採取的果斷干預措施，可能會引發另一輪軋空走勢。」「由大局來看，我們認為，由於成長政策評估不佳，股市仍處於困境中。」

即使夏季旅遊旺季結束，但聯合航空調升第3季銷售預測並評估需求強勁，許多知名航空公司股價上漲，有助提振航空公司的股價。

聯航全球網絡規劃和聯盟資深副裁奎爾(Patrick Quayle)在Cowen產業會議上表示，「我們看到非常強勁的9月。夏天似乎還沒有結束。就是這麼強。」

聯航上漲5.52%。美國航空上漲5.07%；達美航空上漲3.33%；西南航空上漲2.89%

Delos Capital Advisors首席投資策略師史密斯(Andrew Smith)表示，股指反彈的構成在經過3周的下跌後看來並不像真正的逆轉，「如果前方完全清晰，從績效角度來看，公用事業類股不該處於現在的位置，而且今天還上漲。在同等加權的基礎上，今年上揚了10%。」「股市仍然存在防禦性傾向。」

公用事業特選產業SPDR基金上漲3.13%，輕鬆跑贏大盤。

史密斯說，他正在利用今天的走勢作為出售一些股票並籌集額外現金的機會。