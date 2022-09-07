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國際航空運輸協會：航空業復甦動能正持續增強

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
國際航空運輸協會7日稱客運業務的復甦動能正持續增強。路透
國際航空運輸協會7日稱客運業務的復甦動能正持續增強。路透

國際航空運輸協會（IATA）秘書長沃爾許7日說，隨著國內和國際旅遊成長，客運業務復甦動能持續增強，但燃油價格偏高仍是航空業面臨的一個挑戰

他在線上記者會上表示，由於中國大陸的需求顯現強勁改善跡象，今年7月全球客運量達到2019年疫情爆發前水準的75%。國內客運量已恢復到2019年7月水準的86.9%，國際客運量則恢復67.9%。

沃爾許指出，在北半球夏季需求的帶動下，航空業正在穩健復甦。「復甦正獲得一些動能，在北半球夏季的高峰期間，我們看到良好的客流量數據。隨著中國國內市場活動增加，目前國內客運量復甦良好。」

IATA首席經濟學家湯森說，儘管存在地區差異，仍預期全球航空業將在2024年恢復到疫前水準。

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