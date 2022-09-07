五大利空罩頂 國際油價跌至8個月來低點

受到全球成長減緩、美元強升、中國大陸防疫封控、歐洲能源吃緊使需求展望惡化，以及沙烏地阿拉伯調降下月運往歐亞油價等五大利空衝擊，國際原油價格7日跌落八個月谷底。

根據彭博資訊的報價，西德州原油期貨7日盤中大跌4.2%，跌破每桶85美元，為8個月來最低；布蘭特原油期貨盤中重摔3.8%，跌破每桶90美元，為今年3月以來首見。在石油市場面臨中國大陸需求可能趨緩之際，彭博美元現貨指數7日衝上史上最高，總體經濟遭遇逆風。如今國際油價已回吐石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）5日宣布減產引發的漲幅。

隨著各國紛紛調高利率來抑制通膨，投資人擔憂經濟可能瀕臨衰退。在中國大陸，嚴格的防疫封控措施衝擊需求。沙烏地阿拉伯日前宣布，調降10月銷往歐亞的官訂售油價格（OSP），以反映需求降溫。