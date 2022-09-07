快訊

美國8名眾議員抵台訪問 成員未發表談話低調搭車離開

廖老大今晚開戰館長！線上人數一比 網友驚：他完勝

五大利空罩頂 國際油價跌至8個月來低點

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
油價示意圖。路透
油價示意圖。路透

受到全球成長減緩、美元強升、中國大陸防疫封控、歐洲能源吃緊使需求展望惡化，以及沙烏地阿拉伯調降下月運往歐亞油價等五大利空衝擊，國際原油價格7日跌落八個月谷底。

根據彭博資訊的報價，西德州原油期貨7日盤中大跌4.2%，跌破每桶85美元，為8個月來最低；布蘭特原油期貨盤中重摔3.8%，跌破每桶90美元，為今年3月以來首見。在石油市場面臨中國大陸需求可能趨緩之際，彭博美元現貨指數7日衝上史上最高，總體經濟遭遇逆風。如今國際油價已回吐石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）5日宣布減產引發的漲幅。

隨著各國紛紛調高利率來抑制通膨，投資人擔憂經濟可能瀕臨衰退。在中國大陸，嚴格的防疫封控措施衝擊需求。沙烏地阿拉伯日前宣布，調降10月銷往歐亞的官訂售油價格（OSP），以反映需求降溫。

油價 美元 通膨

延伸閱讀

軍武大國被西方制裁逼急了？ 美爆俄羅斯向北韓買武器

獨／學者點出邊境3+4已不合邏輯 籲指揮官別蕭規曹隨

中國經濟放緩、央行積極升息 國際油價走勢分歧

防疫險理賠 擴至800億元

相關新聞

美股早盤全面翻紅 市場嘗試吹起反攻號角

美股三大指數7日開盤平盤波動，隨後全面翻揚，顯示華爾街試圖擺脫周線連三黑的頹勢。

市場為何不甩官方口頭干預？小摩：日圓不無可能貶向150

日本官員拉高口頭干預聲量，暗示可能採取行動阻止日圓進一步貶值，但日圓兌美元7日仍改寫新低，貶破144日圓兌1美元價位，是...

半導體下半年疲軟變「慘業」？ 三星：看不到明年復甦跡象

全球最大記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）看壞半導體業前景，高層警告下半年市況疲弱，且目...

印度道路交通和公路部長：英特爾將在印設立半導體芯片製造廠

集微網消息，據彭博社今（7）日報道，印度道路和運輸部長稱，英特爾將在印度設立半導體芯片製造廠。

薩爾瓦多比特幣合法化週年 幣值動盪民眾信心不再

中美洲國家薩爾瓦多去年9月7日將比特幣列為法定貨幣，但總統布格磊（Nayib Bukele）這項飽受爭議和批評的政策實施...

世界沒那麼平了！ 克魯曼：三因素將導致全球化倒退

最近，生產線「在岸」、「回岸」、「近岸」成為商界熱門字眼，顯示製造業確有從亞洲回流美國趨勢，媒體也紛紛報導企業準備在美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。