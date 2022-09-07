快訊

美國8名眾議員抵台訪問 成員未發表談話低調搭車離開

廖老大今晚開戰館長！線上人數一比 網友驚：他完勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股早盤全面翻紅 市場嘗試吹起反攻號角

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股7日早盤全面翻紅，市場嘗試吹起反攻號角。路透
美股7日早盤全面翻紅，市場嘗試吹起反攻號角。路透

美股三大指數7日開盤平盤波動，隨後全面翻揚，顯示華爾街試圖擺脫周線連三黑的頹勢。

道瓊工業指數上揚103點、標普500指數上漲0.38%、那斯達克指數漲0.6%。費城半導體指數漲0.65%、台積電ADR跌1.66%。

美股7日開盤平盤波動，因華爾街日報的報導指出，Fed主席鮑爾矢言力抗通膨，可能意味著Fed在9月的政策會議上將再度升息3碼，連續第三次升息3碼。市場原本寄望Fed從9月起縮減升息幅度，但如今押注升息3碼的機率已高達86%。

投資人對如何度過向來表現不佳的9月看法不一。市場聚焦標普500指數能否守住3,900點的價位，部分人士認為標普500指數將進一步下挫，其他人則看好年底前可望上漲。

經濟數據方面，美國7月貿易逆差縮小12.6%至706億美元，原因是出口額創新高且進口額減少，顯示貿易可望持續為美國第3季的國內生產毛額（GDP）做出貢獻。

標普 華爾街日報 Fed

延伸閱讀

限空令出不出？證交所董座林修銘這樣說

NBA／傳鮑爾左膝仍感不適 能否趕上開幕戰成疑問

就市論勢／車電、儲能、蘋概 可留意

道瓊慘跌超過千點、台股跌逾2.3％ 全球央行年會後股市災情一片 鮑爾到底說了什麼？

相關新聞

美股早盤全面翻紅 市場嘗試吹起反攻號角

美股三大指數7日開盤平盤波動，隨後全面翻揚，顯示華爾街試圖擺脫周線連三黑的頹勢。

市場為何不甩官方口頭干預？小摩：日圓不無可能貶向150

日本官員拉高口頭干預聲量，暗示可能採取行動阻止日圓進一步貶值，但日圓兌美元7日仍改寫新低，貶破144日圓兌1美元價位，是...

半導體下半年疲軟變「慘業」？ 三星：看不到明年復甦跡象

全球最大記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）看壞半導體業前景，高層警告下半年市況疲弱，且目...

印度道路交通和公路部長：英特爾將在印設立半導體芯片製造廠

集微網消息，據彭博社今（7）日報道，印度道路和運輸部長稱，英特爾將在印度設立半導體芯片製造廠。

薩爾瓦多比特幣合法化週年 幣值動盪民眾信心不再

中美洲國家薩爾瓦多去年9月7日將比特幣列為法定貨幣，但總統布格磊（Nayib Bukele）這項飽受爭議和批評的政策實施...

世界沒那麼平了！ 克魯曼：三因素將導致全球化倒退

最近，生產線「在岸」、「回岸」、「近岸」成為商界熱門字眼，顯示製造業確有從亞洲回流美國趨勢，媒體也紛紛報導企業準備在美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。