美股早盤全面翻紅 市場嘗試吹起反攻號角

美股三大指數7日開盤平盤波動，隨後全面翻揚，顯示華爾街試圖擺脫周線連三黑的頹勢。

道瓊工業指數上揚103點、標普500指數上漲0.38%、那斯達克指數漲0.6%。費城半導體指數漲0.65%、台積電ADR跌1.66%。

美股7日開盤平盤波動，因華爾街日報的報導指出，Fed主席鮑爾矢言力抗通膨，可能意味著Fed在9月的政策會議上將再度升息3碼，連續第三次升息3碼。市場原本寄望Fed從9月起縮減升息幅度，但如今押注升息3碼的機率已高達86%。

投資人對如何度過向來表現不佳的9月看法不一。市場聚焦標普500指數能否守住3,900點的價位，部分人士認為標普500指數將進一步下挫，其他人則看好年底前可望上漲。

經濟數據方面，美國7月貿易逆差縮小12.6%至706億美元，原因是出口額創新高且進口額減少，顯示貿易可望持續為美國第3季的國內生產毛額（GDP）做出貢獻。