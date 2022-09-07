市場為何不甩官方口頭干預？小摩：日圓不無可能貶向150

日本官員拉高口頭干預聲量，暗示可能採取行動阻止日圓進一步貶值，但日圓兌美元7日仍改寫新低，貶破144日圓兌1美元價位，是1998年來最弱。什麼原因讓市場顯得有恃無恐，不擔心日本當局把口頭干預付諸行動？

財務大臣鈴木俊一表示，日圓走勢理應穩定並反映經濟基本面，「我們憂慮的是，近來日圓是一面倒地貶值...如果持續是這樣，我們將採取必要行動」。他未說明「必要行動」是指什麼。之前，內閣官房長官松野博一也對日圓急貶表示「關切」，並且作出可能干預的類似警告。

但在官方口頭干預後，日圓照貶不誤。

金融時報報導，交易員指出，導致日圓從3月來走貶的基本面因素仍未改變，即美國聯準會（Fed）積極收緊貨幣政策的同時，日本銀行（央行）維持超寬鬆貨幣政策立場。日銀仍在執行無限額買日本公債把10年期利率壓到低於0.25%的政策，以至於與美國公債利差擴大到3.3個百分點。

在日圓7日貶破144的前一天，已有分析師警告，市場緊接著可能測試1990年代末的低點——147日圓兌1美元價位。

對於所謂「日本當局可能干預匯市拉抬日圓」的理論，外匯分析師通常不以為然，因為單方面行動的效果有限；萬一干預失敗，還可能吸引更多投機客前仆後繼摜壓日圓。

自從1998年以來，日本就不曾進場藉拋售美元和買進日圓干預匯市。

大和證券外匯策略師Kenta Tadaide說，官員雖拉高口頭干預語調，但比起6月時日銀、財務省和金融廳罕見發表共同聲明關切日圓急貶，最新的口頭警告顯得更弱，「市場仍不認為他們會付諸行動」。他認為，最新官方發言反倒會加速日圓跌勢，因為交易員更堅信政府不可能干預。

摩根大通（JPMorgan）分析師Benjamin Shatil說，如果日本官方的口頭干預措詞仍維持現狀，日圓貶向150大關「看來不無可能」。

高盛日本經濟學家Naohiko Baba表示，除了口頭干預外，日本政府和日銀可能持續在場外觀望，即使日圓進一步走軟，「畢竟目前他們可運用的有效反制措施非常有限」。

一般認為，唯有國際聯手干預，才能有效遏制美元升勢。有些人揣測，近來美元升勢太猛，可能在國際間催生出某種類似1985年的「廣場協定」（Plaza Accord），當時G5（美國、西德、英國、法國和日本）協議藉聯合干預扭轉美元強勢。

但荷蘭ING投資銀行日前指出，這種協議要奏效，先決條件是Fed貨幣政策必須從緊縮轉變成寬鬆，但Fed打通膨之役正如火如荼進行中，「今年似乎極不可能做這種政策大轉彎」。