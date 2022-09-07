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半導體下半年疲軟變「慘業」？ 三星：看不到明年復甦跡象
全球最大記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）看壞半導體業前景，高層警告下半年市況疲弱，且目前沒看到明年需求將復甦的跡象，成為繼SK海力士、美光（Micron）後最新一家預警需求放緩的半導體巨頭。
彭博資訊報導，負責三星半導體業務的裝置解決方案部門執行長慶桂顯（Kyung Kye-hyun）7日表示，業界原本的共識是下半年表現將比上半年更好，但到4月、5月時需求出現巨大變化，反而大幅下滑。目前看來下半年市況不佳，明年也還看不到復甦跡象。
慶桂顯說，三星採取的策略是快速因應市場變化，而非堅持原定的投資計畫，這意味著三星將盡全力保持穩定的資本支出。他也表示，三星將持續提升3奈米製程效能及壓低成本，力拚2024年量產3奈米晶片。
除了因應疲軟市況，三星也為美中新一波晶片戰感到頭疼。
美國晶片法案對中國大陸投資祭出限制，可能影響三星在大陸市場的布局。慶桂顯對此表示，三星很難錯失這樣一個市場，且在當地有許多重要客戶，三星正試圖找出美中衝突裡雙贏的解決方案。
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