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與蘋果別苗頭 Google定下月初推Pixel Watch、Pixel 7

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Google宣布，新款智慧手機和首款智慧手表將在10月6日上市。路透
Google宣布，新款智慧手機和首款智慧手表將在10月6日上市。路透

字母公司旗下的Google將在10月6日推出新一代的智慧手機Pixel 7，以及旗下首款智慧手表Pixel Watch，顯示Google正嚴陣以待，準備挑戰即將凌晨發表新品的蘋果公司。

Google 6日在部落格貼文說，新裝置將自10月6日起，在旗下網路商城GoogleStore.com及紐約市的實體店面發售。

即將上市的Google智慧手機Pixel 7，搭載的作業系統為安卓13、並配備自家定制的行動處理器Tensor。新品發表會將在紐約市威廉斯堡舉行，時間則定在美東時間10月6日上午10時（台灣10月6日晚間10點）。

Google已在5月的I/O 大會上，讓外界一窺智慧手機Pixel 7和Pixel Watch的樣貌。

紐約

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