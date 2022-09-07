傳蘋果將長江存儲加入iPhone 14閃存供應商名單

集微網消息，9月6日，據BusinessKorea報道，蘋果公司已將中國大陸的長江存儲加入其將於9月7日發佈的iPhone 14的NAND閃存供應商名單。

迄今為止，蘋果已經從三星電子、SK海力士和鎧俠獲得了NAND閃存。對於DRAM，其一直依賴三星電子和SK海力士。

業內觀察人士稱，蘋果與長江存儲合作的目的，是想通過使其供應商多樣化來降低NAND閃存的價格。除此之外，蘋果向中國大陸展示友好的姿態，也將促進其產品在中國大陸市場的銷售。

據《福佈斯》報道，截至2021年，有51家中國大陸公司向蘋果公司提供零部件，超過台灣成為蘋果最大供應商來源地。

此外，蘋果再次選擇京東方作為iPhone 14的顯示屏供應商之一。自iPhone 12以來，這家中國大陸顯示器製造商一直在向蘋果供應顯示器。

然而，據報道，所有的iPhone 14 Pro型號都裝載了三星顯示的屏幕。而LG顯示和京東方的一些顯示屏進入了iPhone 14的基本型號。（校對/武守哲）