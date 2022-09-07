在美上市新興市場ETF上周遭狂砍創2年之最 台灣最慘

在美元勁升的驚動下，基金公司上周以兩年多來最大規模拋售在美國掛牌的新興市場債券和股票ETF，台灣成為最大輸家。

彭博匯總的數據顯示，截至9月2日的一周，投資人從在美國上市的新興市場及特定國家ETF撤資12.1億美元，規模是2020年5月以來最大。規模249億美元的iShares安碩MSCI新興市場ETF（EEM）流出4.411億美元，為兩年多來之最。

就地區而言，台灣是最大輸家，淨撤資2.6億美元，其中iShares安碩MSCI台灣ETF（EWT）流出1億7,830萬美元，反映在半導體業十年來最嚴重的景氣低迷中，台灣科技產品出口需求減退。

據台灣證券交易所統計，外資上周賣超台股新台幣880.20億元（28.5億美元）。

占MSCI開發中國家股票指數三分之一的中國大陸是第二大輸家，淨撤資20.3億美元，當局上周因疫情封控2,100萬人口、GDP占全國1.7%的成都。

彭博美元指數上周漲到歷史新高，今年迄今漲幅擴大至11.7%。由於中國大陸經濟成長放緩、聯準會（Fed）緊縮政策且歐洲能源安全堪慮，投資人視美元為避風港。MSCI開發中國家指數上周下跌3.4%，外匯指數下跌0.8%。

Mirae Asset Global Investments的投資基金經理人 Malcolm Dorson說：「Fed對鷹派政策表態、強勢美元，加上中國最近的疫情，市場持續為此避險，」他說，「利率上升意味著借美元的公司和國家淨利息支出增加，美元走強也會對有美元債務的新興市場資產負債表產生負面影響。」