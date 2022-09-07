ECB轉向鷹派 明會議可能升息3碼

歐洲央行（ECB）明（8日）將召開決策會議，官員們已經理解到抑制通膨的急迫性，已經凌駕於升息可能對歐元區經濟造成的傷害。這項態度轉變已使諸多經濟學者預料將一舉提高存款利率3碼，成為0.75%。

ECB態度轉向鷹派是由德國籍的執行理事施納貝爾（Isabel Schnabel）領軍；她8月底在聯準會（Fed）的傑克森洞年會上強調，ECB願意將利率升高到使失業增加，甚至導致經濟衰退的水位，以對抗通膨。她並表示，目前通膨如此之高，也可能使消費者與企業的通膨預期升高。

多位決策官員表示，他們在決定利率政策時，已遠離原先的「鴿派」立場，更加重視目前通膨創新高帶來的威脅。歐元區8月通膨率衝到9.1%新高，但失業率降到6.6%新低，這也促使決策官員主張快速升息。

使ECB轉向「鷹派」的原因，還包括8月歐洲能源價格創新高，主因擔心俄羅斯將停止供氣。儘管近日能源價格回降，但德國的價格仍是一年前的10倍。再者，由於歐、美利率差距擴大，歐元／美元匯率已經貶破1：1平價，也進一步推升通膨；而且由於ECB之前的決策落後於通膨大勢，已使決策官員對於預測模型喪失信心。

一些決策官員甚至提議ECB開始縮減資產負債表，作法是在收回公債到期本金時，不再全額重新投入市場；但這項提議不大可能在10月或12月會議之前就做成決定。

德國安聯保險集團歐洲經濟學者烏特莫爾表示，「ECB已經沒有鴿派，只有普通鷹派與強力鷹派」。

丹斯克銀行策略長克利斯丁森表示，「ECB總裁拉加德已經六周未對貨幣政策發言，因此可以好好聽聽她怎麼說。她一向能察納雅言，在聽完每位委員的發言後才會做決定」。

高盛集團首席歐洲經濟學者史頓強調，今年底前歐元區通膨率將衝到2位數字，將迫使ECB於2023年將利率升到1.75%。他表示，儘管ECB現在轉向「鷹派」，但挑戰在於一旦歐元區陷入衰退，ECB是否會停止升息。