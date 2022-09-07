美國商務部公布晶片法撥款策略 明年2月提出申請指引

美國商務部6日發布補助美國半導體生產的策略方案，商務部長雷蒙多表示，明年2月可望就興建晶片新廠和擴廠提供具體的申請指引。

雷蒙多在華府告訴記者，就現有設施擴建的較小較簡單的計畫，將率先拿到補助，其次是較複雜的先進晶圓廠建廠計畫。

商務部隨策略方案發布新聞稿說，已由總統拜登簽署的「晶片暨科學法」中，美國國內生產先進的邏輯和記憶晶片將撥給280億美元，為擴增當前一代晶片和半導體的產能撥給約100億美元，為新的國家半導體技術中心、製造研發機構和其他開發項目安排110億美元。

雷蒙多說：「我們敦促企業壯大，勇往直前。因此，如果一家已有資金推動100億美元的計畫，我們希望從大處著眼，讓我們相信他們能利用納稅人給的融資，由100億美元擴大到500億美元。」

拜登8月9日晶片法簽署完成「晶片暨科學法」立法，527億美元將用於半導體製造和研發，另對晶圓廠提供25%的投資抵稅優惠，估計價值240億美元。抵稅優惠適用於1月後動工的建案。

雷蒙多說：「我們會逐案協商來達到協議」，她強調，業者必須證明拿政府資金是生產所絕對必須的，「他們投資不會拿到過於必須的。」

商務部在新聞稿中說：「只要申請經過慎重處理、評估並協調過後，獎助和融資就會分期撥款。」商務部最高可動用60億美元來支持融資或融資擔保而非補助，「可槓桿支應750億美元的授信專案」。

雷蒙多也表示，對拿經費者設有明確的「護欄」，不得拿資金用於買回自家股票，也不得投資中國大陸，危及國家安全。雷蒙多說，若拿補助的公司未能按時動工並完成建設，商務部有權討回資金。