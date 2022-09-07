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違反羅馬「城市禮儀」 遊客在「破船噴泉」台階吃冰挨罰萬元

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
一名美國遊客日前在義大利羅馬知名景點之一「破船噴泉」（Fontana della Barcaccia）的台階上吃冰淇淋，違反羅馬「城市禮儀」規定之一，遭當局罰款450歐元（約新台幣1萬3500元）。法新社
一名美國遊客日前在義大利羅馬知名景點之一「破船噴泉」（Fontana della Barcaccia）的台階上吃冰淇淋，違反羅馬「城市禮儀」規定之一，遭當局罰款450歐元（約新台幣1萬3500元）。法新社

一名美國遊客日前在義大利羅馬知名景點之一「破船噴泉」（Fontana della Barcaccia）的台階上吃冰淇淋，違反羅馬「城市禮儀」規定之一，遭當局罰款450歐元（約新台幣1萬3500元）。

除了吃冰淇淋，該名55歲美國男子3日凌晨1時在破船噴泉台階上還拿著啤酒，遭到警方斥責。根據義大利共和報報導，他當下沒有理會警方勸告，因此遭到罰款。

破船噴泉於1589年建造，是人們夜間聚集的熱門場所，但2日遭到封鎖，以防民眾坐在階梯上。該名男子表示，不知道違反了禁止在羅馬噴泉旁飲食和坐下的禁令，該禁令是羅馬時任市長拉吉（Virginia Raggi）於2017年引入的一系列規定中的一部分。

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