布倫特油價重挫3% 金價回落、庫存壓力令鋁價跌逾1%

國際油價周二（6日）下跌，因更多的升息和中國大陸新冠封控措施將削弱燃料需求的展望，重燃市場擔憂，導致本周稍早石油輸出國組織與盟國（OPEC+）決議削減產量目標後出現的漲勢停歇；金價從一周高點回落，市場等待歐洲央行升息行動。

布蘭特油價重挫3%

布蘭特原油11月期貨收盤下跌2.91美元，跌幅3%，報每桶92.83美元；西德州原油10月期貨基本持平，報每桶86.88美元，比上周五的收盤價高1美分。

由於勞動節假期，美國原油自周日以來一直在未結算的情況下進行交易。路孚特Eikon數據顯示，美國原油價格比周一通常的結算時間的價格下跌2%以上。

石油經紀商PVM的Tamas Varga說：「市場上現在有OPEC+的消息，焦點暫時轉移到經濟和通膨的擔憂上，其中兩個相關因素是中國大陸延長的新冠封控和周四的歐洲央行利率決定。」

大陸已經鬆綁一些新冠的限制，但在成都延長封控期，這加劇了人們對高通膨和升息將打擊石油需求的擔憂。市場普遍預期歐洲央行在周四開會時將大幅提升利率。

金價從一周高點回落 因美元重拾漲勢且美債收益率攀升

金價6日從盤中稍早觸及的一周高點回落，受主要央行將激進緊縮貨幣政策的預期推動，美元和美債殖利率攀升。

現貨黃金下跌0.48%，至每英兩1,702.14美元，此前在亞洲交易時段曾觸及8月30日以來最高的1,726.49美元。

美國黃金期貨結算價報1,712.9美元，下跌0.6%。

本周的焦點將是周四的歐洲央行會議，預期將升息3碼。另外，聯邦資金利率期貨目前顯示，美國聯準會在9月20-21日的決策會議上升息3碼的可能性為73%。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「令市場承受壓力的因素與未來一年全球貨幣政策的前景有關。」

美元跳漲至20年最高，此前數據顯示，由於訂單成長和就業強勁，美國服務業景氣8月連續第二個月回升，同時供應瓶頸和價格壓力有所緩解。美元升值，使黃金對海外買家來說更加昂貴。

現貨白銀跌1.2%，至每英兩17.95美元，白金漲0.5%，至850.21美元，鈀金下跌2%，至1,992.95美元。

鋁價跌逾1%

倫敦金屬交易所（LME）鋁價周二下跌1.1%，結算價報每噸2,260.50美元。LME鋁庫存激增，增加31,325噸，至308,375噸，成為顯示鋁需求減少的最新證據。

轉向供應過剩將意味著全球鋁市場的逆轉。此前，建築熱潮推升需求，而歐洲能源危機令生產陷入困境之際，全球鋁市場已面臨嚴重短缺。到冬季，生產商似乎會面臨更大挑戰，但電力和天然氣價格的飆升可能會導致工廠產量進一步下滑，進而損害需求。