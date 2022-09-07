台積電ADR連三跌 跟台股交易縮到接近平價

台積電ADR周二一連三日下跌，跟隨費城半導體指數下挫，費城半導體指數跌1.1%，連續七日下跌。

台積電ADR下跌1.1%收在80.03美元，較台北交易股價溢價0.7%。

美國股市周二再跌，受聯準會（Fed）緊縮政策和歐洲能源危機影響。因美債殖利率走高，那斯達克綜合指數和費城半導體指數連續七日下跌，創下2016年11月來最長頹勢。

道瓊工業指數下跌173.14點，跌幅0.6%，至31,145.3點；標普500指數跌16.07點，跌幅0.4%，至3,908.19點；那斯達克綜合指數下跌85.96點，或0.7%，至11,544.91。

台灣加權股價指數昨天小漲16.10點收在14,677.20點。台積電上漲0.6%收在489.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 84.45 -0.36 82.40 2.49

中華電 CHT 120.63 -0.31 121.50 -0.06

台積電 TSM 492.42 -1.08 489.00 0.70

聯電 UMC 39.01 -2.46 39.95 -0.16

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據