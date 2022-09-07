日圓貶向144 單日跌幅1.5%是1個月最大 美元指數創新高

隨著美國公債殖利率飆升提振美元兌所有主要已開發國家貨幣走高，日圓周二一度下跌1.7%至1美元兌143.07日圓，是1998年以來最低，並創下一個月單日跌幅，今年迄今的貶值幅度擴大到近20%。

在紐約交易時段尾盤，日圓跌幅收窄到略高於1.5%，創是6月17日以來最大單日跌幅，上次寫下更深跌幅是8月5日下挫近1.6%，那天日本央行做成維持寬鬆貨幣政策的決定，重創了日圓。

日圓今年在G-10貨幣中表現最差，主因是日本央行和美國聯準會的貨幣政策日益背離。

Jefferies LLC全球外匯主管Brad Bechtel表示：「在實際薪資成長之前，日本央行不會調整貨幣政策。央行動手之前，日圓最低可能跌到1美元兌150日圓。」

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler周二通過電話指出，美國經濟正在放緩，但仍是西方主要經濟體體裡「最不難看的」。他還說，「感覺日本央行不把日圓走軟視為危機。影響日圓匯價的關鍵是美國利率，而決定美國利率的關鍵是通膨」，展望後市，隨著美日利差擴大，日圓就算跌至150也不算出人意料。

匯豐銀行將月底對日圓匯價的預測，從之前的140下修到144。

美元周二全線走高，澳洲、挪威等國貨幣兌美元的匯價走低，彭博美元指數攀升0.6%到創紀錄新高的110.553。

由於新公司債發行加之美國ISM服務業指數優於預期，美國各種期限公債的殖利率普遍上漲，10年期公債殖利率最高上漲16個基點至3.35%，30年期公債殖利率觸及2014年以來最高水準。