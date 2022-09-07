美公債殖利率飆升 30年期觸八年來最高

美國公債殖利率周二（6日）飆升，多種期限公債的殖利率升高超過15個基點，30年期公債殖利率超過6月高點，重新回到2014年7月來最高，因為隨著公司債發行大增、美國服務業景氣數據優於預期，引發市場拋售美債。

包括居家修繕業者Lowe’s、沃爾瑪、農機大廠Deere和麥當勞在內，約20家公司準備發行債券，總額估計300億至400億美元，對美國公債構成壓力。美國8月ISM服務業指數意外升至四個月高點，也刺激公債殖利率上揚。

30年期公債殖利率竄升超過15個基點至3.5%，觸及2014年7月來最高。5年期公債殖利率一度攀升17個基點至3.46%；10年期公債殖利率一度攀升16個基點至3.35%，為6月以來的最高。

AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：「公司債發行將成為本周的驅動因素」，在下周的通膨數據和9月20-21日的聯準會會議之前，「發行時程將繼續對利率構成壓力」。

此外，讓美債殖利率增添上行壓力的因素還包括英國10年期公債殖利率自2014年以來首次升破3%，因市場預期新首相特拉斯將提高公共支出。

根據對應聯準會9月會議的隔夜指數交換利率（OIS）合約顯示，聯準會升息3碼的機率回升至70%左右，而2023年3月OIS合約上升近11個基點，代表聯準會這一輪升息周期的利率高峰值為3.95%。

不過，2年期公債殖利率漲幅低於10年期，降低殖利率曲線倒掛程度；2年期殖利率較10年期殖利率高約16個基點，為一個多月來最低倒掛幅度。