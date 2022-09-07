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美債殖利率創高 那斯達克和費半連七跌 率美股繼續收黑

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
烏克蘭總統澤倫斯基6日透過視訊為紐約證交所開盤按鈴。路透
烏克蘭總統澤倫斯基6日透過視訊為紐約證交所開盤按鈴。路透

美國股市周二再跌，受聯準會（Fed）緊縮政策和歐洲能源危機影響。因美債殖利率走高，那斯達克綜合指數連續七日下跌，創下2016年11月來最長頹勢。費城半導體指數也一連七日下跌。

道瓊工業指數下跌173.14點，跌幅0.6%，至31,145.3點；標普500指數跌16.07點，跌幅0.4%，至3,908.19點；那斯達克綜合指數下跌85.96點，或0.7%，至11,544.91。費城半導體指數跌1.1%，七日下來跌了13.5%。

美國供應管理協會（ISM）公布，由於訂單增長和就業強勁，美國服務業8月連續兩個月回升，同時供應瓶頸和價格壓力有所緩解。不過，標普全球的數據顯示，8月美國服務業採購經理人指數(PMI)終值不及初值。

美國服務業數據優於預期，強化Fed將加緊升息以抑制通膨的預期心理。

由於美國10年期公債殖利率升破3.3%，漲至6月以來最高，對利率敏感的亞馬遜和微軟均下跌約1%。將於下周三推出新iPhone的蘋果下跌0.8%。

台積電ADR跌1.1%，輝達（Nvidia）跌1.3%，創下2019年6月3日以來最長的連跌紀錄。

對Fed短期政策預期較為敏感的2年期債券殖利率升至3.499%，為今年第二高水準。10年期公債殖利率攀升至3.339%，為6月15日以來的最高水準。

BMO Family Office副投資長 Carol Schleif表示：「Fed讓我們變得非常看重數據，所以每一個數據出來後，投資人不僅要看絕對水準，而且要試圖推斷這對Fed會議意味著什麼。」她說：「讓投資人感到不安的是，真正能推動市場穩健上漲或下跌的消息不多。」

對歐洲能源供應以及新冠封控將如何影響中國大陸經濟的疑慮，也推動美股下跌。TD Ameritrade 首席交易策略師Shawn Cruz表示，「很多不確定性和波動性不是來自美國，而是實際上來自海外。」

芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，交易員認為在本月連續三次升息75個基點的可能性為74%。

投資人將關注Fed主席鮑爾周四的談話，以及下周的美國消費者物價數據，以尋找貨幣政策路徑的線索。

今年迄今，標普500指數下跌了近18%，那斯達克綜合指數下跌26%以上，利率上升給大型科技股和成長股造成打擊。

標普500指數經歷反覆拉鋸後得以收在3,900點上方，有些技術分析師認為該水準決定短期的走向。Truist Advisory Services的Keith Lerner認為，雖然美股仍處於「起伏不定的區域」，但一些指標表明美股快要跌過了頭。

不過，華爾街大頭對企業獲利前景的看法變得更加悲觀。摩根士丹利策略師Mike Wilson下調對每股純益成長的預期，並表示現在股市最大的疑慮可能來自經濟放緩，而不是通膨和Fed。他預料，即使沒有衰退，企業獲利在2023年也會下降3%。

在標普500指數的主要類股中，能源股和通信服務股表現最差，而公用事業股和房地產股攀升 。

被稱為華爾街恐慌指數的CBOE市場波動率指數VIX收報26.91，稍早曾觸及27.80的近兩個月高位。

Bed Bath & Beyond 暴跌18.4%。紐約市法醫辦公室周一表示，該公司財務長Gustavo Arnal周五下午從紐約摩天大樓墜落身亡，已被判定為自殺。

特殊目的收購公司Digital World Acquisition大跌11.4%，路透報導，該公司未能獲得足夠的股東支持，無法延期完成與美國前總統川普的社交媒體公司合併的交易。

美國 Fed 標普

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