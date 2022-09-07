新貴換人當 Adobe研究：當全職網紅的年收比「三師」高

近期國外一項調查發現，網紅經濟持續發展，現在當網紅的收入甚至比律師、會計師或工程師還高。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，Adobe的一項研究指出，英國的網紅每小時平均收入可達117.48英鎊（約4196元台幣），若是將經營社群媒體當作正職，每年收入甚至高達13萬7千英鎊（約489萬元台幣）。

Adobe「創意的未來」（Future of Creativity）針對英國、美國、西班牙、法國、德國、澳洲、日本、韓國和巴西的網路創作者進行調查。研究發現，創作者花越多時間分享內容，就感到越快樂。因此當這些網紅不得不減少發文時，他們也會覺得很有壓力。通常研究中的網紅會需要減少發文，是因為他們將奢華的生活方式PO上網，引來酸民批評，因此只好減少發文。

Adobe的研究指出，英國律師的平均年收入為10萬9千英鎊（約389萬元台幣），網紅的收入比他們高出3萬英鎊（約100萬元台幣）。軟體工程師和會計師的平均年收入分別為13萬6千英鎊（約485萬元台幣）及10萬1千英鎊（約360萬元台幣），雖然已經算是驚人高薪，卻還是不及網紅的收入。