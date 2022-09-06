能源吃緊不退核了？ 德國延長核電站運營期限

德國剩下的3座核電站中，有兩座將作為緊急儲備至2023年春季。聯邦經濟部長哈貝克（ Robert Habeck ）在公布第二次電網壓力測試結果時作此表示。這兩座核電站是分別位於巴伐利亞州和巴登符騰堡州的伊薩二號（ Isar 2）和內卡韋斯特海姆（ Neckarwestheim ）核電站。哈貝克稱，計劃讓這兩座核電站處於待命狀態至2023年4月中旬，以在必要時並入2022/23年冬季德國南部電網。

根據第二次電網壓力測試結果， "電力系統在2022/23年冬季出現以小時計算的危機情況的可能性很小，但不能完全排除"。就此，哈貝克對媒體表示："我們不能寄希望於出現最好的局面，而必須准備好應對最遭情況。"

與此同時，這位綠黨籍政治家強調，現屆聯合政府恪守核淘汰立法：不延長核電至今冬之後，"不會填充新的燃料棒，2023年4月中旬亦是儲備期終點。"

數月來，因俄羅斯減少供應天然氣，以及能源價格急劇上升，德國國內就是否應延長剩下的3座核電站運行期出現激烈爭議。根據原定終止核電時間表，位於下巴伐利亞州的伊薩爾2號、下薩克森州（ Niedersachsen ）的埃姆斯蘭（ Emsland ）核電站和巴-符州的內卡韋斯特海姆2號應於今年年底不可逆轉地退出電網。

法德能源伙伴關系

面對目前能源危機，巴黎和柏林新近達成互助協議。法國總統馬克龍在與德國總理肖爾茨通電話後宣布，法國可向德國供應天然氣，作為交換，在必要情況下，德國向法國供應電力。他說："德國需要我們的天然氣，我們需要歐洲其它國家、特別是德國的電力。"

一段時間來，核電站的一波檢修和超期保養導致法國電力生產減少，價格上漲。此外，今夏的高熱迫使靠河水冷卻的核電站減少生產，以不致使水溫進一步增高。

不僅是反對黨基民盟/基社盟，而且，參與聯合執政的自民黨也要求延長核電站運行期。本周一（9月5日），該黨主席、現任聯邦財政部長林德納呼籲，應允許剩下的3座核電站繼續運行。他在《南德意志報》上表示："此時，應利用一切可能的手段為民眾和企業降低電價。" 在大多數綠黨人士那裡，拒絕核能則屬於其長期堅持的核心政治信條。

（德新社，路透社）

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