美晶片法案施行細節出爐 明年2月前接受業者申請

美國商務部6日公布實施晶片法案的指引。紐約時報報導，這套規模500億美元的晶片計畫，目的是培植美國國內半導體產業並力抗中國大陸，將是華府數十年來塑造戰略性產業所做的最大努力。根據商務部規劃，開放業者在明年2月提交申請，可能在同年春季前開始撥款。

根據商務部6日公布的計畫，其中約280億美元是所謂的「CHIPS美國基金」，預計會以補貼和貸款的方式，幫助業者設廠，以製造、組裝、封裝全球最先進的晶片。

另外100億美元將致力於擴大製造較成熟製程的晶片，用於車子和通訊技術、專業技術以及其他產業的供應商。而110億將投入半導體產業相關的研發。

商務部長雷蒙多受訪時說：「這是一個千載難逢的機會，可以確保我們的國家安全、重振美國製造業，以及振興美國的創新和研發。」貿易專家說，這個基金是美國至少50年來對產業政策的最重大投資。

商務部說，這些資金主要是幫助美國抵銷比其他國家更高的營建和營運設施成本，並鼓勵企業在美國興建較大型的晶圓廠，而這類設施在亞洲相當普遍。

商務部並表示，美企或外國企業都可申請這筆資金，條件是必須在美國展開投資計畫。為了取得這筆補助，企業須證明自家計畫具有長遠的經濟可行性，並證明可為自己所在的社區帶來「外溢效益」，例如投資基礎建設和勞動力發展，或有能力吸引供應商和顧客。

商務部還說，業者提出的計畫內容若包含經濟弱勢族群，以及由少數民族、退伍軍人及女性經營的企業，或者實施地點在農村地區，都將獲得政府優先考慮。

政府也將優先考量有助於鞏固供應鏈的計畫，例如，為台灣製的先進晶片提供另一個生產基地。政府還鼓勵企業提出能取得其他資金來源的證明，包括民間資金、國家和地方投資。

商務部正在成立兩個新的辦公室，歸美國國家標準暨技術研究院（NIST）管轄，以制定相關計畫。該部的最大一項挑戰是，確保政府的資金增加而非取代晶片製造商已計劃投資的資金。

美國商務部表示，將仔細審查領取補助企業的資金來源，違規業者須退還補助，且禁止接受補助的公司用這筆錢買回股票，以確保納稅人的錢最終不會被用來獎勵企業的投資人。這項晶片法案規定，接受政府資金的公司至少十年內不能在中國大陸或其他「受關注國家」進行新的高科技投資，除非他們生產的低技術「傳統晶片」，只用於當地市場。