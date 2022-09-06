ING：美元憑三條件 年底前可望再勁升5%

打著環保抗暖化之名，美國人爭相購買動輒6萬美元（約台幣180萬元）的特斯拉電動車，或少說也要台幣75萬元的較廉價車款。這種價格，對年收入中位數僅約台幣7.4萬元的多數印度家庭而言，高不可攀。然而全球電動車風潮終究還是在印度風起雲湧了起來，沒有電動汽車，但有電動機車和電動三輪車，且印度業者的眼光不只印度而已。

2022-09-06 14:00