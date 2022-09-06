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ING：美元憑三條件 年底前可望再勁升5%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
荷蘭ING投資銀行預期，美元升值走勢可望延續到今年底。圖／路透
荷蘭ING投資銀行預期，美元升值走勢可望延續到今年底。圖／路透

道瓊社6日報導，荷蘭ING投資銀行預期，美元升值走勢可望延續到今年底，不僅可望守住目前為止的升幅，也不排除進一步升值5%。

ING分析師團隊發布研究報告，指出美元有三大支撐。

一，聯準會（Fed）升息抗通膨「鷹派」立場鮮明，看來似乎樂意把政策利率升到4%上下的水準。

二，美國能源的相對自主性。相形之下，歐洲因為深深仰賴俄羅斯供應天然氣，今年飽嚐苦頭，經濟展望黯淡，使歐元和英鎊匯價跌跌不休。

三，美元顯然是此刻首屈一指的安全避險貨幣。

有些人認為，美元近來漲勢太猛，可能在國際間催生出某種類似1985年的「廣場協定」（Plaza Accord），當時G5國家（美國、西德、英國、法國和日本）協議藉聯合干預匯市扭轉美元強勢。但ING指出，這種協議要奏效，先決條件是Fed貨幣政策必須從現在的緊縮轉變成寬鬆，但「今年似乎極不可能做這種政策大轉彎」。

美元指數（DXY）6日盤中攀升0.1%至109.652。

美國 Fed 俄羅斯

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