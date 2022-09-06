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跟進G7對俄油價設限？傳印度要求須滿足「這前提」

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
印度媒體6日稱只有在能源供應獲得保證的情況下，印度才會討論俄油限價問題。路透
印度媒體6日稱只有在能源供應獲得保證的情況下，印度才會討論俄油限價問題。路透

印度經濟時報6日援引政府消息人士報導，只有在委內瑞拉伊朗等其他國家能源供應獲得保證的情況下，印度才會準備討論七大工業國（G7）上周對俄國石油價格設定上限的提議。

一名印度政府官員說：「當供應來源受到限制時，如何討論價格上限？在委內瑞拉和伊朗的供應進入市場後，才可以討論上限。」

消息人士透露，廉價能源受到限制，公開市場價格因供應不確定及受限而上漲，這種情況對印度來說是不可接受的。

G7財長2日同意為俄油設定價格上限，並呼籲所有國家支持。對此印度能源部長浦立5日說，「印度將仔細評估是否支持該提議」，並稱目前仍不清楚哪些國家將參與，以及對市場可能產生的後果。

浦立還指出，購買俄國石油並不構成「道德衝突」，他對印度消費者負有道德責任。

印度 委內瑞拉 伊朗

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