迎2025景氣回升！SK海力士斥資百億美元建新廠

路透報導，全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士6日宣布，未來五年期間，將投資15兆韓元（109億美元）在南韓興建一座新的晶片廠。

SK海力士發布聲明說，這座廠稱為M15X，坐落於首爾南方的清州（Cheongju），預計10月開始動工、2025年初完工。

公司發言人表示，新廠將生產記憶體晶片，至於是DRAM或NAND型快閃晶片，尚待決定。對於新廠產能問題，發言人不予置評。

SK海力士在南韓仁川設有DRAM廠，在清州有NAND快閃晶片廠，另在中國大陸的無錫、重慶和大連也有生產線。母公司SK集團最近更宣布在美國建晶片封裝廠。

目前記憶晶片需求正隨電子裝置買氣減弱而下滑，反映通膨勁升、全球經濟成長減緩和供應鏈不確定性。但SK海力士表示，專家預期市況可望從2024年開始好轉並於2025年彈升，屆時商業景氣波動會比過去這幾年緩和。

SK海力士表示，正準備迎接2025年到來的下一波景氣回升，遂有M15X建廠計畫。