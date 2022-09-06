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電動車銷量日增 各國投入搶商機

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
新加坡政府提高補助，希望能帶動電動車銷量。(Photo by jo.sau on Flickr used under Creative Commons license)
新加坡政府提高補助，希望能帶動電動車銷量。(Photo by jo.sau on Flickr used under Creative Commons license)

隨著電動車在全球市場逐漸嶄露佳績，印尼越南等國家也投入自家資源，希望打入全球電動車供應鏈，盼成為全球電動車供應鏈的一環，除此之外，各國政府祭出購買電動車補助，都可望促使東南亞成為下一個全球電動車生產重鎮。

亞太搶佔電動車市場

據《外交家》報導，國際再生能源總署預估，2025年東南亞市場電動車佔比將來到20%，加上當地人口超過6.8億人以及中產階級增加等因素帶動，當地市場未來成長潛力無窮。

因此，預期2028年，亞太地區電動車電池市場規模將會超越900億美元。雖然目前75%鋰離子電池來自中國，但印尼本身鎳、錫和銅蘊藏量高居全球第一，更可望繼中國之後成為電池生產的下一個新星。

印尼資源豐富佔優勢

在2020年，印尼政府禁止鎳礦出口，2022年6月，更啟用當地第一家電池生產工廠，於是吸引南韓樂金與現代汽車也在當地投入設廠並希望2024年能大量生產電池。

本身鎳礦量豐富的越南，在2021年也開始設廠生產電池，目標每年生產10萬顆電池銷售並供自家車輛使用。今年6月，馬來西亞豐成綜合公司也與EoCell則簽署備忘錄，將在當地打造地區性電動車電池製造中心。

除此之外，印尼計劃2025年將出口20萬輛電動車，越南電動車公司VinFast本身產能也可望每年生產95萬輛電動車，目標亦瞄準海外市場。

越南電動車銷美國

據《Car Scoops》報導，VinFast稍早宣布將招募8,000位員工投入生產電動車，位於海防市的工廠每年可生產25萬輛電動車，預計在2026年每年銷出75萬輛電動車並表示在美國已保留8,000輛VF 8與VF 9車款。該公司也在今年7月第一家經銷商也正式營業，預計年底前將在加州成立30家經銷商。

另外，VinFast也投入20億美元計劃在北卡羅來納州興建工廠，投入生產電動巴士與SUV。

至於泰國則在今年2月宣布，將進口電動車稅負從8％降至2%，純電動車進口稅也降低至4成。新加坡則早在2021年就祭出3,100萬美元補助，藉此降低民眾購買電動車頭期款負擔。其作法也促使當地電動車登記數從2020年的0.2%到2021年來到4.4%，當地政府更計劃2030年當地充電站也會增加到6萬處。

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印尼 越南 馬來西亞

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