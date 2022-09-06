澳洲央行連四度升息2碼 利率攀七年高點 預告繼續緊縮

澳洲央行6日宣布升息2碼，為連續第四個月把利率調升半個百分點，同時強調央行並非採取「預設路徑」來控制通膨。

澳洲央行將現金利率調高2碼至2.35%，為2015年來最高，符合多數分析師預期。此舉也代表澳洲央行正以一個世代以來最快步調緊縮利率政策，這輪升息周期5月才展開，當時利率還處在0.1%的歷史低點。

決議出爐後，澳幣變動不大，兌美元小幅升值0.07%，至1澳幣兌0.6802美元。

在會後記者會上，澳洲央行總裁洛威表示：「委員會預期未來數月將進一步升息，但這不是處在預設路徑。委員會致力於採取必要措施確保澳洲的通膨隨著時間能回到目標。」

在緊縮周期期間，澳洲正仰賴超低失業率和穩健的消費讓經濟維持在正軌。澳洲最新的升息行動反映全球主要央行決心要持續升息，直到大幅舒緩通膨。

迄今，澳洲沉重的家庭負債正對央行的升息行動展現韌性，此時一般家庭還要面臨生活成本激增的情勢。澳洲就業市場維持強勁，職缺廣告依然增加，顯示已處在48低點的失業率還有進一步下滑的空間。澳洲目前失業率為3.4%。

洛威表示：「較高的通膨和較高的利率正對家庭預算造成壓力，利率上揚的全面效應尚未顯示在房貸支付中。」「委員會在評估合適的貨幣政策設定之際，將關切這些廣泛因素的平衡。」