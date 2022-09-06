快訊

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

阿伯怒「學生坐博愛座」投訴南一中！全網見一幕力挺

無畏全球股市空頭 印尼股市挑戰創新高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
印尼股市挑戰創新高，圖為印尼股市證交所。路透
印尼股市挑戰創新高，圖為印尼股市證交所。路透

在全球股市今年來摔得鼻青臉腫之際，印尼基準的股市指數今天（6日）邁向創新高之路，主要拜能源與商品價格強勁上漲所帶動。

雅加達綜合指數盤中一度上漲0.8%至7,286.8點，有望超越4月創下的紀錄高點。能源與工業股是其中表現最佳的類股。

印尼股市已收復今年稍早跌幅，今年迄今表現目前維持平盤之上。相較下，美股標普500指數今年來累計下跌逾18%，日股日經225指數跌5.72%，陸股上證綜合指數跌逾11%，台股指數跌逾19%。

在全球商品供應短缺的環境下，印尼原物料公司股價持續上揚。在各經濟體疫後重新開放後，商品的供應無法跟上需求。

Panin資產管理公司主管Rudiyanto表示：「財報良好的商品和能源股，尤其是煤，預期將繼續寫下更高的獲利成績，而且配息肯定具有吸引力。不過，一些商品價格已開始回落，而高價也讓投資人更為謹慎。」

另外，印尼上月公布的年度預算也強化市場信心，內容包括計劃縮減預算赤字，以及經濟成長重返疫情前水準。

印尼 台股

延伸閱讀

羽球／山口茜又擠落小戴重返球后 「麟洋配」上升至世界第三

台股失血 淪外資提款機

光隆實業訂單看到明年 越南、印尼廠將擴產

王建煊／王老先生講故事之138：多頭與空頭的交戰

相關新聞

歐洲動員 抵擋能源大災難

俄羅斯5日揚言，除非歐美全面解除對俄國的制裁，否則透過「北溪1號」輸送到歐洲的天然氣供應量就不會完全回復到原先水準。當日...

IG不當處理兒少用戶個資 愛爾蘭當局重罰4億歐元

愛爾蘭資料保護委員會今天表示，已經對社群媒體Instagram做出4億500萬歐元的創新高紀錄罰款決定，原因是Insta...

無畏全球股市空頭 印尼股市挑戰創新高

在全球股市今年來摔得鼻青臉腫之際，印尼基準的股市指數今天（6日）邁向創新高之路，主要拜能源與商品價格強勁上漲所帶動。

報告：俄侵烏後 能源出口近5兆資金入袋

芬蘭一家智庫今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭後的6個月內，能源出口額高達1580億歐元（約新台幣4兆8303億元），其中對歐盟...

通膨雖高 美元走強仍讓美國消費者保持強大購買力

儘管通膨高漲，但美國消費者的相對購買力卻不曾如此強過。

聯準會鷹派態度續引發市場動盪 股票型ETF連兩周淨流出

聯準會官員持續釋放鷹派訊號、中國大陸於20大會議前明顯收緊防疫封控政策，加以俄羅斯北溪一號天然氣管線於檢修後未如期恢復供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。