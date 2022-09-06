無畏全球股市空頭 印尼股市挑戰創新高

在全球股市今年來摔得鼻青臉腫之際，印尼基準的股市指數今天（6日）邁向創新高之路，主要拜能源與商品價格強勁上漲所帶動。

雅加達綜合指數盤中一度上漲0.8%至7,286.8點，有望超越4月創下的紀錄高點。能源與工業股是其中表現最佳的類股。

印尼股市已收復今年稍早跌幅，今年迄今表現目前維持平盤之上。相較下，美股標普500指數今年來累計下跌逾18%，日股日經225指數跌5.72%，陸股上證綜合指數跌逾11%，台股指數跌逾19%。

在全球商品供應短缺的環境下，印尼原物料公司股價持續上揚。在各經濟體疫後重新開放後，商品的供應無法跟上需求。

Panin資產管理公司主管Rudiyanto表示：「財報良好的商品和能源股，尤其是煤，預期將繼續寫下更高的獲利成績，而且配息肯定具有吸引力。不過，一些商品價格已開始回落，而高價也讓投資人更為謹慎。」

另外，印尼上月公布的年度預算也強化市場信心，內容包括計劃縮減預算赤字，以及經濟成長重返疫情前水準。