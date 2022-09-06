通膨雖高 美元走強仍讓美國消費者保持強大購買力

儘管通膨高漲，但美國消費者的相對購買力卻不曾如此強過。

納入通膨因素後，美元相對於美國主要貿易夥伴貨幣表現的美元實質有效匯率指數（REER），7月突破2002年創下的前波高點，可見美元顯著走強，有助緩和美國國內上漲的物價。分析師指出，考量通膨，能比傳統指標更廣泛地評價一個貨幣相對購買力。

美元今年大幅走強，有別於1970年代飽受通膨所苦美元也貶值的時代。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）5日一度漲到20年來最高的110以上，不僅兌英鎊達到1985年最強，也打壓日圓。日圓周一報140.42，是1998年8月來谷底。據德銀統計，美元僅次於天然氣，成為8月表現最佳的資產。

大多數分析師都預料美元長期仍會走強。投資人和分析師表示，上周五的就業報告強化聯準會（Fed）繼續急進升息以平抑通膨的預期心理。Fed貨幣政策走向一直是美元走強的關鍵，當美國利率走高，就會吸引其他利率較低經濟體的資金。

路博邁（Neuberger Berman）全球投資等級債共同主管巴德斯（Thanos Bardas）指出，歐洲戰火所導致的能源慘況，加上歐洲央行（ECB）和日本銀行（央行）貨幣政策遲滯，這些因素推升美元，吸引外資投入美國股債。他認為，這種情況會持續下去。

美元走強讓美國進口成本更便宜，卻也推高美國製產品銷售國際市場的成本，這不利出口商，也會帶動外國通膨上揚。

渣打銀行（Standard Chartered）外匯研究全球主管 Steve Englander 說：「全世界其他地區遭受進口價格高漲和流動性緊縮的雙重打擊。而相對來說，帶給美國的效益可能小於帶給其他國家的傷害，但也無可奈何。」