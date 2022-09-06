快訊

早晨財經速解讀／成熟製程報價下跌兩成 聯電 力積電衝擊大？台幣創新低 台積電遲早調財測？

日本浮世繪「畫狂」：葛飾北齋的創作激情

台電七股吊車疑勾到高壓電線起火 3工人燒成焦屍

通膨雖高 美元走強仍讓美國消費者保持強大購買力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
儘管通膨高漲，但美國消費者的相對購買力卻不曾如此強過。路透
儘管通膨高漲，但美國消費者的相對購買力卻不曾如此強過。路透

儘管通膨高漲，但美國消費者的相對購買力卻不曾如此強過。

納入通膨因素後，美元相對於美國主要貿易夥伴貨幣表現的美元實質有效匯率指數（REER），7月突破2002年創下的前波高點，可見美元顯著走強，有助緩和美國國內上漲的物價。分析師指出，考量通膨，能比傳統指標更廣泛地評價一個貨幣相對購買力。

美元今年大幅走強，有別於1970年代飽受通膨所苦美元也貶值的時代。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）5日一度漲到20年來最高的110以上，不僅兌英鎊達到1985年最強，也打壓日圓。日圓周一報140.42，是1998年8月來谷底。據德銀統計，美元僅次於天然氣，成為8月表現最佳的資產。

大多數分析師都預料美元長期仍會走強。投資人和分析師表示，上周五的就業報告強化聯準會（Fed）繼續急進升息以平抑通膨的預期心理。Fed貨幣政策走向一直是美元走強的關鍵，當美國利率走高，就會吸引其他利率較低經濟體的資金。

路博邁（Neuberger Berman）全球投資等級債共同主管巴德斯（Thanos Bardas）指出，歐洲戰火所導致的能源慘況，加上歐洲央行（ECB）和日本銀行（央行）貨幣政策遲滯，這些因素推升美元，吸引外資投入美國股債。他認為，這種情況會持續下去。

美元走強讓美國進口成本更便宜，卻也推高美國製產品銷售國際市場的成本，這不利出口商，也會帶動外國通膨上揚。

渣打銀行（Standard Chartered）外匯研究全球主管 Steve Englander 說：「全世界其他地區遭受進口價格高漲和流動性緊縮的雙重打擊。而相對來說，帶給美國的效益可能小於帶給其他國家的傷害，但也無可奈何。」

通膨固然打擊了美國消費者，花在加油、雜貨、運費等日常必須開銷大增。 不過，若考量經濟成長，美國處境比其他地區好多了。

美元相對於美國主要貿易夥伴貨幣表現的美元實質有效匯率指數（REER），7月突破2002年創下的前波高點。/擷自彭博
美元相對於美國主要貿易夥伴貨幣表現的美元實質有效匯率指數（REER），7月突破2002年創下的前波高點。/擷自彭博

美國 通膨

延伸閱讀

9/6【早晨財經速解讀】成熟製程報價下跌兩成 聯電 力積電衝擊大?台幣創新低 台積電遲早調財測?北溪一號續停供 歐股無力通膨持續?

聯準會續放鷹 債市資金動能降溫

聯準會鷹派態度續引發市場動盪 股票型ETF連兩周淨流出

法人看好醫療、能源基金

相關新聞

歐洲動員 抵擋能源大災難

俄羅斯5日揚言，除非歐美全面解除對俄國的制裁，否則透過「北溪1號」輸送到歐洲的天然氣供應量就不會完全回復到原先水準。當日...

IG不當處理兒少用戶個資 愛爾蘭當局重罰4億歐元

愛爾蘭資料保護委員會今天表示，已經對社群媒體Instagram做出4億500萬歐元的創新高紀錄罰款決定，原因是Insta...

聯準會鷹派態度續引發市場動盪 股票型ETF連兩周淨流出

聯準會官員持續釋放鷹派訊號、中國大陸於20大會議前明顯收緊防疫封控政策，加以俄羅斯北溪一號天然氣管線於檢修後未如期恢復供...

通膨居高不下 全球消費者信心低迷

在通膨居高不下的情況下，包括美國在內的全球消費者信心都低迷不振，而且比新冠肺炎疫情封鎖期間更加悲觀。

亞馬遜 進軍日本線上藥局

日經新聞引述消息人士報導，亞馬遜正考慮進軍日本的線上處方藥銷售市場，可能為日本實體藥局帶來巨大改變。

歐元區PMI 探一年半來低點

最新公布的採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區8月景氣持續萎縮，因受需求下滑拖累，此時消費者擔憂生活成本危機加劇和全球經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。