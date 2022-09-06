賣更少卻賺更多？蘋果會如何操作iPhone 14的定價策略

蘋果公司預料將在台灣時間8日凌晨推出iPhone 14系列，屆時其定價最高的Pro機型將成為關注焦點，因為此時全球智慧手機銷售都在放緩，只有最高階機款例外。

華爾街日報報導，蘋果6.1吋和6.7吋的「Pro」機款在過去兩年協助締造創紀錄的營收和獲利。這類高階機款的起售價比基本款高出200美元（新台幣約6,140元）以上。在最新產品周期中，Pro版iPhone勢必將出現一些最引人注目的升級。

現在許多投資人的問題是：在經濟不確定性環伺、物價上漲之際，一直創紀錄的iPhone需求還能維持多久？蘋果則相信人們仍有興趣改為採用最新技術，執行長庫克7月向分析師表示：「從全球來看，5G滲透率仍低，所以我認為有樂觀的理由。」

迄今，蘋果力抗整個智慧手機產業出貨下滑的趨勢。根據研調業者IDC的數據，智慧手機上季出貨量年比下滑約9%。另據Counterpoint Research，智慧手機市場上半年的亮點，在於售價高於900美元（台幣約2.77萬元）的手機。

從2020年底5G手機問世以來，美國消費者為iPhone支出更多費用。調查顯示，iPhone今年第2季平均售價上升至954美元，遠高於2019年9月推出iPhone 11時第3季的783美元。這是因為愈來愈多消費者選擇更昂貴的Pro機款並選擇大容量，以便儲存更多照片和影片。

知情人士說，即將推出的iPhone 14最昂貴的Pro高階機款預料將搭載功能更強大的相機、影音表現更佳，同時搭載蘋果最新的A16晶片。

基本款iPhone 14將搭載現有A15處理器的強化版本，而且分為螢幕較大的6.7吋與售價較便宜的6.1吋版本。iPhone 14今年將不會有5.4吋螢幕的Mini版。

至於售價方面，之前，iPhone 13 Pro起售價定在999美元，iPhone 13 Pro Max起售價為1,099美元。分析師預測，這次推出的iPhone 14系列中，Pro版的售價可能會上調100美元，而基礎版iPhone售價可能會保持不變，這使得基本款和艦機款之間的差價達到300美元。

定價永遠是個複雜的工作，而今年零件成本上升、消費者購買力下降，會讓定價行動變得更艱困。然而，人們繼續花錢買較高階的手機。在美國，更高價的手機一直更受消費者歡迎，這要拜美國電信營運商為維持市占的爭霸戰所賜，他們提供創紀錄的購機優惠，推動更多客戶轉向聯網速度更快的5G。