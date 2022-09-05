連拿藥都免出門 亞馬遜擬進軍日本線上處方藥市場

日經新聞引述消息人士報導，亞馬遜正考慮進軍日本的線上處方藥銷售市場，可能為日本實體藥局帶來巨大改變。

報導指出，亞馬遜計劃和中小型藥局合作創造一個平台，讓病患能在線上接受用藥指引。顧客訂購的藥品將可直接宅配到府，不須特地跑到藥局領取。

亞馬遜計劃明年開啟這項服務，屆時日本當局也將允許線上開立處方。亞馬遜將不會開設自己的藥局或準備庫存，但會邀請中小型藥局在線上販售處方藥，並提供物流系統。

這項改變將使病患能在線上看診或到醫療機構就診後取得電子處方箋，接著就能上亞馬遜網站向藥局訂購藥品。

藥局將為病患配藥，並在線上教導病患如何用藥，藥品則由亞馬遜的物流網負責送到病患家中，或打包成包裹讓病患取貨。

在2020會計年度，日本全國調配處方藥的藥局約有6萬家，十年間約增加10%，因為在醫院等容易確保處方箋庫存的地點附近，小型藥局林立。一旦線上配藥變得普及，傳統上這些受惠於地點便利性的藥局勢必面臨激烈競爭。