快訊

Novavax開放「12-17歲」青少年施打 指揮中心公布接種細節

中職／最美電影有最好結局？羅力先發6.1局掌聲中退場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連拿藥都免出門 亞馬遜擬進軍日本線上處方藥市場

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
消息人士表示，亞馬遜計劃進軍日本線上處方藥市場，和中小型藥局合作線上訂藥平台，並提供宅配送藥服務。 路透
消息人士表示，亞馬遜計劃進軍日本線上處方藥市場，和中小型藥局合作線上訂藥平台，並提供宅配送藥服務。 路透

日經新聞引述消息人士報導，亞馬遜正考慮進軍日本的線上處方藥銷售市場，可能為日本實體藥局帶來巨大改變。

報導指出，亞馬遜計劃和中小型藥局合作創造一個平台，讓病患能在線上接受用藥指引。顧客訂購的藥品將可直接宅配到府，不須特地跑到藥局領取。

亞馬遜計劃明年開啟這項服務，屆時日本當局也將允許線上開立處方。亞馬遜將不會開設自己的藥局或準備庫存，但會邀請中小型藥局在線上販售處方藥，並提供物流系統。

這項改變將使病患能在線上看診或到醫療機構就診後取得電子處方箋，接著就能上亞馬遜網站向藥局訂購藥品。

藥局將為病患配藥，並在線上教導病患如何用藥，藥品則由亞馬遜的物流網負責送到病患家中，或打包成包裹讓病患取貨。

在2020會計年度，日本全國調配處方藥的藥局約有6萬家，十年間約增加10%，因為在醫院等容易確保處方箋庫存的地點附近，小型藥局林立。一旦線上配藥變得普及，傳統上這些受惠於地點便利性的藥局勢必面臨激烈競爭。

日本 亞馬遜

延伸閱讀

涼感貼布、冷卻衣物 日本抗暑花招多

走出20年衰退迷宮 超越價格戰 日本家電轉型3策定義心價值

日經：台積電擴大日本布局 將在大阪增設研發據點

亞馬遜向更多中小型賣家提供倉儲與物流資源 協助將貨品更快送到消費者手上

相關新聞

OPEC+決定減產 下月每日總產量少10萬桶

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）5日召開部長會議，決定10月每日總產量減少10萬桶，使產量回降到8月時的水準，以因應...

連拿藥都免出門 亞馬遜擬進軍日本線上處方藥市場

日經新聞引述消息人士報導，亞馬遜正考慮進軍日本的線上處方藥銷售市場，可能為日本實體藥局帶來巨大改變。

消費者現在比防疫封鎖期間更悲觀 是因為這些因素

在通膨居高不下的情況下，包括美國在內的全球消費者信心都低迷不振，而且比新冠肺炎疫情封鎖期間更加悲觀。

8月半導體出口萎縮 南韓業界擔憂衰退將持續至明年

集微網消息，8月韓國半導體產品出口額107.8億美元，同比下降7.8%，為26個月以來首次萎縮。針對這一動向，韓國商工會議所（KCCI）日前向30位半導體業界專家進行了問卷調查，超過七成專家認為當前行業周期已處於衰退階段，市場波動將持續至明年。

8月南韓貿易逆差持續 半導體出口26個月來首次萎縮

集微網消息，韓國產業通商資源部日前發佈該國8月外貿運行情況簡報。

面對創紀錄通膨 歐洲央行準備大幅升息

繼上次會議宣布逾10年來首次升息後，歐洲中央銀行（ECB）決策高層已準備在8日再次大幅調高利率，以展現遏制通貨膨脹飆漲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。