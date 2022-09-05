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8月半導體出口萎縮 南韓業界擔憂衰退將持續至明年

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南韓專家們對CHIP 4倡議和美國晶片法案評價不一。圖／美聯社
南韓專家們對CHIP 4倡議和美國晶片法案評價不一。圖／美聯社

集微網消息，8月韓國半導體產品出口額107.8億美元，同比下降7.8%，為26個月以來首次萎縮。針對這一動向，韓國商工會議所（KCCI）日前向30位半導體業界專家進行了問卷調查，超過七成專家認為當前行業周期已處於衰退階段，市場波動將持續至明年。

業內人士普遍將外部風險列為該國半導體行業波動的主因，有學者認為，如果過去的半導體行業周期主要是由於經濟因素，那麽這個階段則增加了大國之間圍繞供應鏈的激烈博弈，韓國業界危機感和焦慮感「比以往任何時候都大」。

受訪專家們對CHIP 4倡議和美國晶片法案評價不一，36.6%的受訪者認為CHIP 4對韓國影響積極，46.7%的受訪者則持負面看法；對晶片法案，則有更高比例專家（50%）認為有正面影響，延世大學學者表示，以美國為中心的全球半導體供應鏈迅速重組的可能性因晶片法案而增加。預計通過與在設計領域具有技術優勢的美國合作，韓方能夠獲得的效果也會很大。

圍繞半導體產業政策供給，業內專家認為韓國政府最需要的是妥善應對CHIP 4倡議，「人才培養」和「研發支持」位列第二、第三位。

半導體 美國

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