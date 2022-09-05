8月南韓貿易逆差持續 半導體出口26個月來首次萎縮
集微網消息，韓國產業通商資源部日前發佈該國8月外貿運行情況簡報。
數據顯示，8月韓國出口貿易額同比增長6.6%至567億美元，進口則增長28.2%至662億美元，貿易逆差95億美元，為連續第五個月處於入超狀態。
在15類主要商品中，半導體出口出現26個月來首次負增長，其中系統半導體出口增長31%至47億美元，存儲半導體出口則有所下滑，SSD類產品出口大跌28.2%至9.7億美元。
在半導體之外，無線通信設備、顯示器、計算機出口也同比下滑，OLED面板當月出口下降 8.7% 至 13 億美元。
按照出口目的地劃分，韓國對美國、東盟、歐盟、日本、印度、中東等區域出口當月保持正增長，而對中國、拉美和獨聯體國家出口則出現萎縮。
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