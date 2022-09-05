美股今休市 慶祝這個已有近130年歷史的節日

美國股市今天（9月5日）休市一天，因為今天是9月的第一個星期一，也是美國的勞動節，美國已慶祝這個國定假日近130年。

MarketWatch報導，這個節日的由來，是出於美國勞工為了爭取更安全的工作環境所做的抗爭，也為了爭取公平的薪資和福利。這場抗爭最後也促成了美國政府在1913年成立勞工部，負責維護受薪勞工、求職者和退休人士的權益。

今年勞動市場的狀況已成為市場的焦點，尤其是美國聯準會（Fed）已誓言要將高漲通膨抑制到2%年度目標才肯罷手，即便那將為家庭和企業帶來更多傷害。美國今年來的平均時薪成長率一直只有5%，不足以跟上通膨飆漲的速度。

美國可能爆發經濟衰退和失業潮，一直是今年來市場最大的擔憂，尤其是Fed預期將會持續升息，直到基準利率達到4%左右，或達到足以打擊商品和服務需求的水準。美國目前的基準利率位在2.25%至2.5%之間。

這樣不確定的背景已對美國股市造成強烈賣壓。據FactSet數據，道瓊工業指數今年至9月1日止已下跌近13%，標普500指數下跌約17%，那斯達克綜合指數則大跌約25%。